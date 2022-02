Piden la ampliación del recorrido de los micros del SIT en Lima

El vecino de Lima, Ricardo Runza, viene reclamando que se modifique el recorrido de los colectivos del Sistema Integrado de Transporte (SIT) con el objetivo de que el servicio alcance a escuelas y viviendas limeñas ubicadas sobre caminos rurales.

El pedido es apoyado por un grupo de productores y vecinos de la zona rural y, en el caso del servicio de colectivos, lo que demandan es la ampliación del servicio para que pase también por las escuelas 17 y 22 de Lima.

“Hay que hacerlo antes que comiencen las clases, son cinco paradas a agregar y todo el recorrido son 20 minutos más al recorrido actual que es uno cada hora en un horario diurno” explicó Runza.

CAMINOS RURALES

Además el otro reclamo apunta al estado de los caminos rurales, “porque en esta estación se puede cunetear, antes de la primera cosecha a finales de febrero. No en junio o julio cuando no se puede”. En ese sentido advirtió que los trabajos que se realizaron el año pasado no fueron suficientes. “Nosotros queremos hacer algunos caminos específicos de tipo troncal, los principales” remarcó en relación al comité de mantenimiento de caminos rurales que sigue trabajando para optimizar toda la red vial rural del Partido.

