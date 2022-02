«Pasa el tiempo y la Ruta 6 sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para la gente»

El estado de la Ruta Provincial Nº 6 fue recientemente tema de debate nacional debido a que el ex futbolista Sergio ‘’Kun’’ Agüero dijera en uno de sus clásicos streams que es ‘’un desastre’’ y ‘’No sé quién tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta!”.

Roberto Dimeo es un dirigente político de Campana que viene reclamando por el estado de la autovía desde hace ya mucho tiempo. Y, en las últimas horas, volvió a referirse a la problemática.

‘’Pasa el tiempo y la Ruta 6 sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para los vecinos. Tiene dos mil pozos, y encima de eso está muy mal iluminada: lo único que hay son unos reflectores que puso Tenaris que, encima, encandilan a los automovilistas’’, comenzó explicando el referente local de La Brigadier General.

Y agregó que ‘’hay pozos en esa Ruta que tienen años, que no arreglaron ni la gestión de Giroldi ni la de Abella, ni la de Vidal ni la de Kicillof. Tenemos el problema de que los señores que tienen que encargarse de arreglar las rutas y las luminarias no lo hacen. Los del Frente de Todos le tiran la pelota a Abella, Abella a Kicillof, y mientras tanto miles de campanenses se juegan su vida todos los días en esa ruta intransitable’’

El dirigente peronista dijo además que el intendente de Campana, Sebastián Abella no gestiona el arreglo de la ruta porque ‘’no tiene diálogo con el gobernador Kicillof’’ y que con su inacción está ‘’defraudando a los propios vecinos que lo apoyaron en las urnas’’.

Pero también apunto contra la principal oposición en el Concejo Deliberante de Campana, el bloque del Frente de Todos: ‘’Encima tenemos a la peor oposición de la historia, que es la mejor garantía que tiene Abella para perpetuarse en el poder. No hacen nada. Ni Abella ni (Soledad) Calle hacen nada para evitar que la Ruta 6 sea el desastre que es’’.

Como cierre, Dimeo pidió tanto al oficialismo como a la oposición local ‘’que se dejen de joder y se pongan a laburar para el vecino’’, a la vez que anticipó que desde La Brigadier General enviarán un proyecto al Municipio de Campana para solucionar este grave problema que afecta a toda la comunidad.

Comparte esto: Twitter

Facebook