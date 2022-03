“La pandemia nos demostró que somos un pueblo solidario”

El Ejecutivo municipal está planificando un relanzamiento de la gestión luego de dos años de pandemia en los cuales se vio diezmada la obra pública, las tareas de mantenimiento y los programas municipales.

Las razones de tales frenos son varias, personal afectado por motivos sanitarios, áreas a las que encontró la pandemia en plena reconversión, falta de planificación y muchas variantes que profundizaron la falta de mantenimiento en toda la ciudad, y la acción en otras áreas claves como la seguridad.

“Venimos de dos años muy duros en cuanto a lo sanitario, lo social y lo económico, ni hablar cuando tocamos temas más personales que nos afectaron a todos como la pérdida de amigos, familiares y seres queridos. Por eso creemos que, luego de estos dos años, hoy es momento para reflexionar a nivel colectivo e individual sobre lo sucedido y lo que nos dejó la pandemia. En principio nos demostró que somos un pueblo solidario, y eso me llena de orgullo de cara al futuro. Personalmente soy optimista y al futuro de la ciudad lo veo bien, con las bases para continuar generando mucha transformación con una participación popular estratégica. Y desde nuestro Ejecutivo vamos a tratar de acompañar y promover, a través de programas y actividades, estos ejes de trabajo en pos de seguir construyendo ciudadanía y una relación de pertenencia entre la gente y la ciudad”, reflexionó el intendente Osvaldo Cáffaro en el marco de un nuevo aniversario de la creación del Partido de Zárate.

Por otro lado, el jefe comunal anticipó a este medio que será un año de mucho trabajo; “estamos preparados, como municipio, para revertir esta situación rápidamente, por eso la importancia de la cultura, la educación, el deporte, la infraestructura y el apoyo a las instituciones. Me pondré el traje de gestor y me ubicaré a la cabeza de toda esta transformación que tendrá la ciudad, la cual será muy grande. Por supuesto que hemos tenido muchos errores en todo este tiempo, pero nos hemos equivocado haciendo. Enfrentamos una pandemia desconocida y siempre hemos caminado hacia adelante y lo seguiremos haciendo”, concluyó el intendente.

Cáffaro dialogó con LA VOZ en el marco del 168º Aniversario de Zárate.

