«Pirelli se va a radicar y ha comprado terrenos en Zárate»

A diez años de los anuncios de la ex presidenta Cristina Fernández, la instalación de la planta de Pirelli en Zárate fue tomado por muchos empresarios como una mera promesa.

El anuncio oficial de la radicación de la firma multinacional líder en la fabricación de neumáticos fue en abril del 2012, con el detalle de que se iba a instalar en un predio lindero a Toyota, sobre la Panamericana.

“La firma multinacional escrituró el terreno y anunció la construcción pero luego no sucedió más nada. Entonces queremos ver los tiempos de inversión de la empresa en nuestra ciudad. Dentro de los ejes de trabajo que tenemos desde el área, el intendente Cáffaro nos pidió retomar el diálogo con la firma porque la inversión de la empresa resolvería inmediatamente los problemas de empleo en la ciudad”, había expresado el año pasado el por entonces secretario de Desarrollo Económico municipal, Pablo Giménez. Sin embargo, y pese a los contactos del propio Municipio, nada ha sucedido.

La propia Unión Industrial Zárate (UIZ), reconoció su desconcierto tras el importante anuncio y el posterior “silencio de radio” de la firma y del propio gobierno.

Así pasaron diez años, sin que nadie se refiera al tema y sin certezas sobre la propiedad del predio que, en teoría, había adquirido la multinacional.

De hecho la fábrica de neumáticos anunció una inversión de 600 millones de dólares para radicarse en un amplio predio sobre la Ruta Panamericana en nuestra ciudad con la intención de fabricar neumáticos radiales para camiones; lo cual demandaría 1.200 puestos de trabajo.

Respecto a la comunicación corporativa de parte de la empresa líder en neumáticos, las últimas novedades de inversión representativas fue la adquisición del 26,2% del paquete accionario a China National Chemical Corp, conocida como “ChemChina”. Luego sobrevino la pandemia.

No obstante, que la tradicional firma de neumáticos Pirelli fundada hace 145 años se encuentre en manos chinas anticipa la posibilidad de reinversiones millonarias en muchas partes del mundo y, esencialmente, en mercados emergentes. Fue un cambio histórico que marca el inicio de una nueva era para el grupo de Milán.

A la par, el gobierno nacional mantiene una relación diplomática y de negocios asidua con el gigante asiático pero en ninguna de las reuniones que mantuvieron los gabinetes trascendió la posibilidad de que Pirelli se instale en Zárate. De hecho las relaciones comerciales se centraron en la energía nuclear y el intercambio tecnológico.

La empresa es hoy una multinacional que desde 2011 es proveedor oficial de neumáticos para la Fórmula 1. Las ventas anuales suman más de 6000 millones de euros y tiene una red de ventas en 160 países. El grupo tiene plantas en 13 países, entre los que se encuentra la Argentina (su complejo industrial está en el partido de Merlo) donde produce neumáticos para autos, camiones, motos y cables.

En una reciente entrevista, el intendente Osvaldo Cáffaro expresó; “Pirelli se va a radicar y ha comprado terrenos en Zárate, es una noticia interesante. Toyota va a ampliar su producción y eso significa no sólo que Toyota está creciendo sino que las pymes que están alrededor y las autopartistas, también están creciendo. Armamos un programa llamado nexo laboral que ha permitido que más de 100 jóvenes hayan ingresado a Toyota. El futuro no se puede prever pero sí se puede preparar, estamos trabajando entre todos”.

La empresa es una importante multinacional de neumáticos.

Comparte esto: Twitter

Facebook