Furlán y Kicillof abrieron el congreso Nacional de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó ayer en la apertura del Congreso Nacional de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica en la ciudad de Mar del Plata, presidido por primera vez por su nuevo secretario general, Abel Furlán, y destacó que “asegurar que el crecimiento sea inclusivo” es “la tarea de esta época”.

“Necesitamos asegurar que el crecimiento sea inclusivo, que se vea en los salarios, que llegue absolutamente a todos. Esa es la tarea de esta época”, aseguró Kicillof ante más de 300 representantes de las seccionales de todo el país del gremio metalúrgico, en el encuentro que se desarrollará hasta el próximo jueves en el Hotel 13 de Julio de la localidad balnearia. En ese marco, señaló “las economías volvieron a crecer” tras la pandemia “pero la distribución esta débil”, y destacó que “aunque es un fenómeno mundial, eso no es algo que tranquilice”.

“Tenemos que utilizar todos los instrumentos del gobierno para que esa distribución sea más equitativa”, dijo el mandatario bonaerense.

En esa línea, agregó: “No alcanza con crecer. Tiene que estar la gente adentro. Cuando el crecimiento excluye tiene pies de barro, y no se puede sostener en lo social. Si la riqueza crece en manos de unos pocos, no lo va a aceptar naturalmente el pueblo”.

Por su parte, Furlán aseguró: “Necesitamos que en cada rincón del país haya un gobierno estimulando la política industrial”.

“Las metalúrgicas y los metalúrgicos, y nuestras familias, no tenemos destino posible sin un modelo de desarrollo industrial que promueva la producción y el trabajo argentino”, agregó.

En el acto estuvieron además el ministro de Producción provincial, Augusto Costa, y su par de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

Más de 300 representantes de las seccionales de todo el país de la UOM se reúnen en Mar del Plata.

