Marcelo Longobardi en Tenaris

El reconocido periodista de radio y televisión Marcelo Longobardi regresó a Tenaris para analizar la realidad argentina e internacional, en la apertura de una nueva edición delCiclo de Charlas que recibirá a diferentes líderes de opinión invitados a lo largo del año.

Longobardi, que ya había visitado el Centro Industrial de Campana en 2019, valoró la trayectoria industrial de Tenaris, su apoyo a la comunidad y la posibilidad de contar con espacios de reflexión sobre coyuntura, el mediano y largo plazo.

“Es un placer volver a encontrarnos con nuestro personal, estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca y la comunidad en este ciclo de charlas. Claramente no tengo que presentar a un periodista de larga trayectoria como Marcelo, que viene con una tarea para nada fácil: explicar lo que está pasando en Argentina y el mundo”, manifestó Javier Martínez Alvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, encargado de presentar al periodista que hoy ocupa la mañana de CNN Radio.

Para Longobardi, “los dos retos primordiales del mundo de hoy son la preservación de la democracia frente al ascenso de regímenes con rasgos autocráticos, y asegurar el abastecimiento energético, factores que se conjugan en la invasión rusa a Ucrania”. Señaló que este escenario de incertidumbre “se refleja en nuestra región a través de los conflictos políticos en Colombia, Perú y Chile, países en donde hubo una irrupción de representantes políticos que rompieron con los partidos tradicionales”.

Además complementó: “en este mundo de crisis económica, riesgo de abastecimiento energético y disputa entre democracias y autocracias se desenvuelve la política argentina, que todavía no ha decidido de qué lado se sitúa y si va a aprovechar la oportunidad que sus reservas de energía le deparan”. De acuerdo al reconocido periodista, el principal desafío político argentino es la construcción de “liderazgos políticos claros”, debido a que “los conflictos más severos no ocurren entre sino dentro de las coaliciones oficialistas y opositoras”. Finalmente, Longobardi reflexionó sobre el futuro de los medios de comunicación y el periodismo en la era de las fake news y las redes sociales.

Tras su presentación en el Auditorio de Tenaris, el periodista recorrió la Escuela Técnica Roberto Rocca y se interiorizó sobre su innovador modelo educativo que pone al alumnado en el centro de su propio proceso de aprendizaje. Luego de la visita manifestó su asombro por las instalaciones de este centro de enseñanza modelo ubicado en Campana.

