El nivel de aplicación de vacunas bajó 66%

Aunque hay consenso médico para que las personas se apliquen la dosis de refuerzo contra el Covid ni bien puedan, apenas el 44% de la población argentina se aplicó el primer refuerzo pese a que las dosis ya están disponibles.

Cuando los casos de personas diagnosticadas con coronavirus empezaron a bajar, se registró al mismo tiempo un descenso de las aplicaciones semanales de dosis. La caída fue más pronunciada cada semana, y desde marzo pasado hasta la última semana notificada de abril, las aplicaciones de vacunas descendieron el 66%. Están por debajo de las 400 mil dosis que se aplicaban en febrero del año pasado. En la primera semana de abril fueron 367.809 aplicaciones y 247.800 en la segunda (que incluyó los feriados de Semana Santa). La mayoría de esas aplicaciones son dosis de refuerzo.

Aunque el 81,2% de la población aceptó el esquema primario de dos dosis, la aplicación de las dosis de refuerzo desde noviembre del año pasado en la población adulta y desde febrero en adolescentes viene más retrasada. El refuerzo se debe aplicar después de 4 meses (si la persona no se contagió el coronavirus en ese período) para extender la protección que brinda el esquema inicial.

Hay pruebas de estudios científicos realizados en la Argentina y en otros países que sugieren la necesidad de darse el refuerzo. Uno de ellos es un estudio realizado por el equipo de Andrea Gamarnik -de la Fundación Instituto Leloir y el Conicet- y Jorge Geffner (del INBIRS de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet), sobre la población argentina que recibió la vacuna Sputnik V.

A través de ese trabajo publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases, se demostró que la respuesta inmune inducida por solo dos dosis de vacunación frente a la variante Ómicron no es óptima. Esas pruebas reafirmaron la importancia de la aplicación de una tercera dosis como refuerzo.

En los centros de vacunación como el de Villa Carmencita ya no acuden tantos vecinos a vacunarse como antes de marzo.

