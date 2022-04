Se inauguró el local de Lima del Partido Justicialista de Zárate

La fría tarde noche del viernes 22 de abril no fue impedimento para que un importante número de militantes, vecinas y vecinos se hiciera presente en la calle 10. Nro. 620 para acompañar la inauguración de la sede en la Ciudad de Lima del Partido Justicialista de Zárate y a la par se hiciera un emotivo y por demás merecido homenaje a José María Orlando

En el evento estaban presentes la mamá e hijos del ex Delegado Municipal al cual, la mayoría de los limeños consideran como un símbolo del empuje y laboriosidad de una ciudadanía que construye día a día un futuro venturoso.

Concluida la presentación del locutor que anunció las adhesiones y salutaciones por la apertura habló Carlos Domínguez, quien en una concisa alocución señaló: “El local que inauguramos está destinado a contener a todas y cada una de las expresiones peronistas de nuestra ciudad y a la par invitar a vecinas y vecinos a expresar sus inquietudes y sus ideas respecto a nuestro desarrollo local”.

Domínguez destacó además lo que representó José María Orlando para la ciudadanía limeña e indicó que el ex Delegado Municipal dejó un legado digno de ser imitado.

Cerró el acto el Presidente del PJZ Leandro Matilla quien expresó: “Representaba para nosotros un absoluta prioridad disponer un local de nuestro querido Partido en Lima y ponerlo a disposición de la familia peronista y de la comunidad toda”. Y sostuvo: “Como militantes del Partido Justicialista dentro del Frente de Todos sostenemos el desarrollo de políticas en defensa del interés nacional, de las necesidades de las mayorías populares y somos profundamente democráticos” y agregó: “Para ser claros explicitamos que no compartimos las posiciones de quienes se sienten dueños del Frente de Todos, porque desnaturalizan los postulados previos de la formulación del Frente. Como peronistas asumimos las responsabilidades que nos competen, en el lugar que nos toca actuar, para dar adecuada respuesta a las necesidades vecinales”.

El también Presidente del H. Concejo Deliberante concluyó su alocución invitando a vecinos y vecinas a hacerse presente en la Sede limeña y sentirla como propia.

Asistieron al acto, entre otros, los miembros del Consejo del PJZ, el titular de la UOMRA, Abel Furlán y el actual Delegado Municipal Javier Olsen. La entonación por los presentes de la Marcha Peronista cerró el evento.

Comparte esto: Twitter

Facebook