Seguirá la bajante del río pero sin ser tan dramática como el año pasado

La bajante del Río Paraná se mantendrá en los próximos tres meses, con niveles que alcanzarían a 1,3 metros en la zona portuaria de Rosario, aunque la situación no será tan dramática como la del año pasado cuando llegó a los 20 centímetros.

«Para los próximos tres meses se esperan precipitaciones por debajo de lo normal en zona centro y noreste argentino, Paraguay y sur de Brasil, que son las partes que contribuyen al río Paraná. «, informaron desde el Instituto Nacional del Agua (INA).

No obstante, remarcaron que «se espera que (el río) baje un poquito para los próximos dos meses, pero sin alcanzar las situaciones acuciantes del año pasado que llegamos a valores negativos».

Asimismo, señalaron que «los resultados de Centros Mundiales de Pronóstico Climático prevén condiciones levemente deficitarias en los próximos tres meses». En este sentido, precisaron que «en el litoral argentino se esperan lluvias deficitarias; en la cuenca del río Paraguay se pronostica condiciones levemente deficitarias o normales, lo mismo que en la del Uruguay y en la del Paraná».

«Lo seguimos permanentemente el nivel del Río Paraná, es una cuestión básicamente climática», indicó por su parte el secretario de Agricultura, Matías Lestani, quien señaló que «hoy parecería haber una creciente puntual de a poco y eso mejoraría los volúmenes de carga del trigo y disminuiría la recarga en otros puertos que obviamente complica al flete».

Lestani indicó que «en los números finales de 2021 no se sintió fuerte el efecto de la bajante», porque explicó que «hubo un aprovisionamiento bueno».

«Esperamos poder potenciar en este 2022, tratar de aprovechar los precios bélicos de nuestra materia prima. Los precios bélicos ya se están pagando en los costos, ahora hay que tratar de que se puedan captar en la producción», sostuvo.

