La madrastra de la joven asesinada en Lima asumió responsabilidad del hecho

En la mañana de ayer, una gran cantidad de vecinos de Lima salió a las calles de la ciudad para reclamar justicia por Morena Lavín, la joven de 13 años que fue asesinada en una vivienda de calle 16 al 100.

Lo ocurrido no deja de causar conmoción en la comunidad y por eso se organizó una marcha que recorrió la plaza de Lima, la comisaría y terminó frente a la vivienda donde se produjeron los hechos.

Con el correr de las horas, el caso se vuelve cada vez más estremecedor y por ahora la investigación está abocada a tratar de esclarecer qué ocurrió el pasado martes, horas antes de que los equipos médicos del Servicio de Emergencias Municipal arribaran a la vivienda donde se encontraron con el cuerpo sin vida de la víctima.

En primera instancia, la causa se caratuló como “averiguación de causales de muerte” y la hipótesis más fuerte era la de un suicidio. Esto tiene que ver, con que ante la llegada de los efectivos policiales al domicilio, la madrastra de la adolescente, una mujer identificada como María Ludueña, le relató a los uniformados que la joven se practicaba autoflagelaciones, que sufría crisis violentas y que había consumido una gran cantidad de pastillas.

A partir del trabajo de los médicos se pudo establecer que la menor presentaba lesiones en su cuerpo y por eso se dio intervención a la UFI Nro. 7 a cargo del fiscal Dr. Alberto Gutierres, quien ordenó una serie de pericias y encomendó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de la joven.

Precisamente, el informe de la autopsia fue el que reveló los detalles más macabros del caso. Morena había sufrido una muerte traumática tras haber recibido una golpiza, con lesiones de vieja data signos de abuso sexual.

En ese escenario, el fiscal ordenó la detención de Ludueña y del padre de la víctima, Pablo Lavín, al ser las personas convivientes con la menor y los principales responsables de su guarda.

Si bien las próximas horas serán de gran relevancia para determinar que ocurrió aquel día, fuentes de la investigación revelaron a este medio que en la jornada de ayer, Ludueña compareció ante el fiscal de la causa y se inculpó por el asesinato de la joven; es decir, que la mujer asumió haberle propinado una golpiza que tuvo como resultado la muerte de la menor.

Aún así, la confesión no resulta suficiente para el fiscal y, según detallaron las fuentes consultadas, continuarán las pericias y la espera de distintas pruebas encomendadas, dado que este testimonio de la mujer podría o no ser una maniobra de encubrimiento. Por tal motivo, Ludueña y Lavín continuarán detenidos hasta que se produzcan elementos probatorios que confirmen la versión de la imputada o que permitan esclarecer lo sucedido.

