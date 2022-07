El 6 de julio de 1885 se creó el Partido de Campana

El pueblo de Campana debe su nombre a quien fuera propietario de la estancia en la que hoy se encuentra ubicado: el comerciante andaluz Francisco Alvarez Campana. Por eso, desde mediado del siglo XVIII, se conoció a estas tierras como el Rincon de Campana. Después de numerosas transacciones, la propiedad pasa a manos de los hermanos Costa.

En 1875, se procede al loteo y creación del pueblo de Campana dependiente administrativamente del partido de Exaltación de la Cruz. Ya por entonces Campana se perfilaba como un importante polo de desarrollo; pronto el puerto de ultramar y la creación de la línea férrea, ratificarían ese destino de progreso. Al año siguiente, se realiza el primer viaje de ferrocarril que uniría Retiro con Campana.

Numerosas instituciones, como el correo, la policía, el consejo escolar y las escuelas, hacen pronta aparición en el pueblo que comienza a poblarse de numerosos inmigrantes de distintas nacionales, aunque con predominio como en toda la región de españoles e italianos.

En 1885 el pueblo se separa del partido de Exaltación de la Cruz, creándose el de Campana, el 6 de julio del mismo año. Don Alfredo Dabble levanta el primer frigorífico argentino. Se instalan así numerosas industrias: El Molino Harinero de Morixe, la Destilería de Alcohol, etc.En 1906 se instala la primera Refinería de Petróleo argentina, ESSO, hoy Axion. También plantas agroindustriales y complejos siderúrgicos y metalmecánicos, entre ellos, se destaca Tenaris Siderca (originariamente Dalmine SAFTA, radicada en 1954), donde se producen tubos sin soldadura para oleoductos y gasoductos con destino al mercado local y a la exportación, participando en el 31% del mercado mundial.

Se radicaron además otras industrias, Cometarsa, Carborundum, Pasa, Rhasa, Bunge, además de la planta cementera Holcin. En los últimos años, la automotriz japonesa Honda inauguró en 2011 su nueva planta para producir automóviles y motocicletas.

DISPONEN ASUETO

Hoy miércoles se otorgará asueto administrativo para los empleados municipales. de Campana, según lo dispuso esa comuna.

La medida fue determinada por el Decreto 184/2022 y alcanza al personal “que deba cumplir tareas normales y no indispensables durante la jornada”. Conforme a ello, permanecerán cerradas aquellas dependencias de atención al público.

No obstante, “se arbitrarán las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o interrumpibles”. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias), Tránsito y CIMoPU.

MUESTRA

En el marco de las actividades para conmemorar un nuevo aniversario de la creación de Campana, los vecinos podrán realizar una recorrida histórica para conocer las obras del artista plástico Ezio Mollo.

Bajo el lema “Pinceladas, el Campana del ayer, del hoy y de siempre”, la Secretaría de Cultura de ese Municipio impulsa la propuesta que será de entrada libre y gratuita.

La inauguración a esta recorrida será hoy a las 12:30 y las visitas se podrán realizar el 6, 9 y 10 de julio de 14 a 18 en Almirante Brown 238.

El primer automóvil argentino se construyó en Campana.

