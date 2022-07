Piden que se restituya el vallado en el edificio del ex balneario municipal

En la última sesión del Concejo Deliberante, el unibloque Socialismo para Todos que integra Aldo Morino, presentó un proyecto de resolución que pide al Ejecutivo que lleve adelante tareas de vallado del edificio del ex balneario municipal.

Semanas atrás, este medio informó sobre el estado del predio, cuyas edificaciones se encuentran completamente en ruinas y vandalizadas. A las condiciones sanitarias que se presentan allí (con presencia de roedores, cucarachas, residuos y hasta desechos humanos), se suman las condiciones edilicias que son un riesgo para las personas que circulan por el lugar.

Durante la sesión, el proyecto recibió 20 votos a favor pero hasta el momento el Ejecutivo no ha dado respuesta del pedido.

“Esto ocurre desde hace tiempo. Hay proyectada una obra, pero sin perjuicio de eso, hasta que se ordene el proceso licitatorio que lleve adelante esta obra, pedimos que se haga un cerramiento adecuado para guardar la seguridad del lugar”, expresó el concejal Morino en aquella oportunidad.

En la misma línea, agregó que “por la falta de baños que hay en la zona de costanera, eso se utiliza como un baño clandestino, ocasionando todas las cuestiones sanitarias que ocurren en el lugar, de poca seguridad, de infecciones y demás”, a lo que se suma que la construcción también es utilizada como “morada de personas que vienen de pesca a Zárate o en situación de calle, que prenden fuego en el lugar donde ocasionan un peligro para sí y para terceros. Es un lugar que se usa de guarida de delincuentes que aprovechan la forma abierta del lugar para resguardarse en él, irrumpir sobre los caminantes y asaltarlos”.

En su alocución, el edil también remarcó la importancia de un vallado para evitar situaciones de mayor gravedad, además de mejorar el aspecto del lugar.

La obra que allí se realizaría con fondos municipales prometía una inversión cercana a los 2 millones 700 mil pesos, con un plazo de ejecución estimado de 8 meses. Hoy, si bien aún no hay novedades del proyecto presentado, esa suma se vería desfasada por la actualidad económica del país.

La propuesta sobre el viejo edificio del Balneario Municipal proponía una refuncionalización y puesta en valor para el funcionamiento de un área de gimnasio con kinesiología y centro de rehabilitación, además de todo lo que tiene que ver con servicios como vestuarios y cafetería”.

