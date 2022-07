Continúa la polémica por el estacionamiento medido: piden rescindir el convenio

En la mañana de ayer, concejales del interbloque Juntos-Juntos UCR llevaron a cabo una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante donde se refirieron a la implementación del sistema de estacionamiento medido en la zona céntrica de la ciudad.

Desde la oposición se mantienen firmes en el pedido de que el Ejecutivo rescinda el convenio con la fundación Saber Más, encargada de llevar a cabo la ejecución de la medida.

“A partir de que el municipio empezó a retomar este proyecto, cuando el personal municipal empezó a pintar los cordones para delimitar el espacio de estacionamiento en el centro de Zárate, empezamos a informar al vecino que se venía este convenio con la fundación Saber Cómo, que es una fundación política, que se va a llevar 30 de los 39 pesos que el vecino va a pagar por cada hora de estacionamiento. Algo inédito para un convenio que favorece a una fundación y no a un municipio”, fueron las palabras del concejal Norberto Toncovich.

Según detalló el edil, días atrás tomó contacto con responsables del CeSPI (Centro Superior para el Procesamiento de la Información) de la Universidad Nacional de La Plata. “Se pusieron en contacto conmigo ofreciéndonos tener una charla, porque se dedican al estacionamiento medido, están trabajando en más de 20 localidades en la provincia de Buenos Aires y otras 20 localidades en todo el país”, indicó el edil y agregó que desde la institución le presentaron una propuesta comercial cuyo porcentaje requerido ronda el 7%.

“Con Natalia (Blanco) vamos a presentar esta información para que sea pública para el resto de los bloques de concejales. Lo que mínimamente le pedimos al intendente es que suspenda provisoriamente el cobro, se siente con la fundación y revea esta situación que es usurera, no puede ser que alguien que preste solamente el software se esté llevando el 75%”, expresó Toncovich.

En la misma línea, detalló que mantuvieron conversaciones con el Municipio de Escobar, donde también implementaron recientemente el sistema de estacionamiento medido, cuyo valor es de 20 pesos la hora, es decir, casi la mitad de lo que se cobraría en Zárate.

“Estamos en una crisis muy grande, estamos afectando a comerciantes de Zárate porque estamos expulsando a la gente que habitualmente viene al centro y tiene que estar pagando 40 pesos una hora. La gente nos votó para traer propuestas y ser un contralor del municipio. Estamos trayendo una propuesta verificable, no quiere decir que tengan que salir corriendo a contratar a la universidad de La Plata, pero sí que hay universidades y centros tecnológicos que trabajan esta problemática y son razonables. No hay ninguna explicación, esto se transforma en el negocio de unos pocos”.

Del mismo modo, refirió que en cuando se aprobó la ordenanza que restablecía el estacionamiento medido, solo contó con 11 votos del oficialismo y remarcaron su postura de no acompañar la iniciativa. Asimismo, indicó que será motivo de análisis la presentación de un amparo o medida judicial.

Por su parte, la presidente del bloque opositor, Natalia Blanco señaló: “Nuestra función como concejales es controlar y fiscalizar las contrataciones que hace el Ejecutivo, y en ese sentido vemos propuestas que son superadoras y beneficiosas para muchos vecinos y para el Municipio. Muchos comerciantes que tienen locales en la zona del centro se ven afectados por esta medida, lo mismo que frentistas, lo mismo que docentes que están en el radio del centro”.

En ese sentido, Marcelo Matzkin agregó que el acuerdo celebrado entre la Municipalidad y la mencionada fundación “tiene un 71% de sobreprecio y nadie dice nada”.

“En Zárate se cobra más de lo que se cobra en municipios vecinos”, señaló y agregó: “Zárate es el municipio récord de derivar millones de pesos a entidades privadas, lo hace con clubes como Zárate Basket y ahora con una fundación cuyo presidente fue candidato a intendente del kirchnerismo. No hay justificación para que una compra sin licitación tenga un sobreprecio del 71%, invitamos al Ejecutivo a que no convierta esto en un escándalo mayor, que suspenda el cobro y que derogue el acuerdo”, manifestó.

Ediles brindaron una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante para ratificar su postura en contra de la implementación del estacionamiento medido en el Centro.

