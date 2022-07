Tránsito complicado: En un mes, la DPU intervino en 401 accidente en la vía pública

Durante el mes de junio, la Dirección de Prevención Urbana (DPU( recibió 1129 llamados telefónicos a su central telefónica del 442288 o en su línea de whatsapp, 3487-689857.

Posteriormente estos llamados son desglosados luego en varios rubros para el procesamiento de la información y la confección de las estadísticas. o a su línea de whatsapp mencionada.

En cuanto a los hechos de inseguridad en los cuales debió intervenir la secretaría de Seguridad y la fuerza de agentes municipales, DPU, contabilizaron 270 hechos. En hechos vinculados a la salud de los vecinos, 207; conflictos vecinales y riñas, 113 hechos y lo más importante, en accidentes de tránsito y problemas de tránsito, 401.

Luego hay otros rubros menores en los cuales asistió pero llama la atención que el 36% de las intervenciones hayan sido por problemas en el tránsito.

Zárate sigue siendo una ciudad peligrosa a la hora de circular en motocicleta, bicicleta o auto a raíz de que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas no respeta las normas de tránsito y no es consciente de la prioridad del peatón y de diferentes cuestiones inherentes a la seguridad de las personas en la vía pública.

Parte de esta realidad es vista todos los días, el estacionamiento de vehículos en rampas de discapacitados, alta velocidad y picadas urbanas, motociclistas sin casco, muy pocos automovilistas que utilizan el cinturón, vehículos en doble fila permanente, caos en el ingreso y egreso de los colegios, apatía por el peatón y sus derechos y el estacionamiento de autos sobre la vereda.

Y todo lo que resulta de tales situaciones, como riñas entre conductores a raíz de la violencia social generalizada que se cristalizan en una discusión por el tránsito.

Luego existen otras situaciones que atañen al peatón, como no respetar los cruces por las sendas peatonales.

O sea que cada situación genera un “combo” en el cual la Comuna debe intervenir y gastar recursos en esta problemática evitable.

Zárate sigue siendo una ciudad peligrosa a la hora de circular.

