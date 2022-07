Toyota abrirá un tercer turno

El Sindicato de Mecánicos y Afines de Transporte Automotor (SMATA) había anunciado la posibilidad de que la automotriz Toyota Argentina incorpore más personal en los próximos meses en función del crecimiento productivo que muestra la marca, exportando a otros países limítrofes de la región. Y esto finalmente fue confirmado por el nuevo ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli.

Según el funcionario, la automotriz radicada en nuestra ciudad pasará a trabajar en tres turnos por primera vez en su historia, con el fin de producir 180.000 unidades por año; de las cuales 150 mil serán para exportación.

El ministro Scioli agradeció «al CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, Masahiro Inoue, y a su presidente para Argentina, Gustavo Salinas, por los avances de sus inversiones en Argentina y el respaldo que manifestaron a la flexibilización que dispuso el Banco Central (BCRA) para la importación de autopartes». Y enfatizó: «Con estos anuncios y las medidas que estamos tomando para dinamizar el empleo, las exportaciones y la integración nacional de la producción, consolidamos una balanza comercial superavitaria para Argentina de 400 millones de dólares».

Habría que remontarse al 2011 para encontrar un momento en el que la industria automotriz trabajó en estas condiciones, cuando se alcanzó el récord de producción de 800.000 unidades. En esa oportunidad, algunas terminales implementaron un tercer turno en algunos sectores fabriles de sus plantas.

Respecto a Toyota, la terminal apunta a pasar de las 167.000 unidades anuales que espera para el 2022 a un piso de 180.000, a partir del próximo año.

Actualmente la empresa trabaja al máximo de su capacidad en dos turnos, incluyendo sábados y feriados, pero este nivel de actividad no logra cubrir la demanda de los dos vehículos que produce en el país: la pickup Hilux y el SUV SW4. La demora en la entrega de estos modelos es de más de seis meses en el mercado interno y alrededor del 70% de la producción tiene como destino la exportación.

Fuentes autopartistas estiman que para equilibrar la demanda con la oferta, la automotriz necesitaría llegar a las 200.000 unidades.

Si bien la forma de implementación del tercer turno no está definida, ya que se deben propiciar distintas variables como la logística de los miles de operarios que se movilizarán, la medida fue oficializada por el gobierno. Aparte implicará la readaptación de proveedores a este nuevo esquema de producción. Por lo pronto, se espera que la firma termine de definir su esquema de turnos y lo informe públicamente.

Tal como indicó Smata Zárate, desde el año pasado Toyota está incorporando personal para llegar al objetivo de las 167.000 unidades previstas para este año. Y se espera que sume más operarios para conformar esta nueva modalidad de tres turnos.

Desde enero, Toyota implementó un cambio laboral profundo, en acuerdo con el SMATA, que estableció que la semana laboral obligatoria es de lunes a sábados, hasta el mediodía, con francos rotativos. Esto buscó evitar problemas que se suscitan cada vez que necesitaba convocar personal para horas extras. El incremento de los ingresos por ese pago adicional impacta en la retención por el Impuesto a las Ganancias, lo que provocaba que los operarios no estuvieran dispuestos a concurrir. No obstante, la modificación del régimen de trabajo flexibilizó las condiciones. De todas maneras, la gran demanda de vehículos que tiene está llevando a la terminal que trabaje también los sábados a la tarde pagando horas extras.

Toyota representa hoy el 40% de la producción automotriz y el 50% de las exportaciones del sector, mientras que la Hilux es el segundo modelo más vendido del país.

