Se intensifican los operativos de prevención

En respuesta al reclamo de muchos vecinos de distintos barrios, la secretaría de Seguridad municipal confirmó que ha intensificado los operativos de prevención en conjunto con fuerzas federales y bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En la mañana de ayer, los agentes y efectivos estuvieron en Villa Fox y en distintos barrios de la zona sur de la ciudad; realizando caminatas y operativos estáticos en distintos lugares.

“Más presencia”, es el concepto que busca en materia de seguridad, y no solamente en la calle con los móviles sino también en espacios públicos; más aún en virtud de las vacaciones de invierno y del intenso tránsito de personas durante la semana y los fines de semana.

La idea es que los agentes de la Dirección de Prevención Urbana (DPU) vuelvan a caminar las calles y que tengan más presencia física en los espacios públicos, algo diferente a lo que venía ocurriendo en la actualidad donde solamente los agentes municipales patrullaban en los móviles.

“Articulamos muy fuerte con el gobierno nacional en materia de seguridad y todo ha cambiado. Hemos podido articular con la Policía Bonaerense y, gracias a las gestiones con Nación, con Prefectura. Por eso vemos que hay más presencia en la calle pero queremos que también haya caminatas, no solamente con móviles sino con caminatas en espacios públicos”, confirmó el intendente Cáffaro.

Según informó la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, los procedimientos se ejecutan a diario en distintos horarios con la presencia de DPU, personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte, Policía y Fuerzas Federales.

En virtud de ello, ajustaron el plan de seguridad en tres líneas fundamentales; operativos dinámicos, estáticos y de saturación.

El primero de estos ejes consta de los operativos “sorpresivos” que realiza Prefectura Naval Argentina y la DPU. Se conforman “tabiques” para el control vehicular y el registro de las personas en distintas esquinas y cuadras de la ciudad y también se suman patrullajes en distintos vecindarios. Estos duran dos horas con la idea de identificar motos y automóviles robados. Además, sirven para constatar que no recaigan sobre las personas pedidos de captura. Dichas tareas las coordina y las maneja la secretaría de Seguridad municipal con la participación de la Policía Bonaerense.

Luego están aplicando operativos estáticos, con la llegada de fuerzas federales dos días a la semana. Aquí se realiza algo similar en accesos a barrios, también coordinados por la Secretaría de Seguridad.

Finalmente, el otro eje son los operativos de saturación; también con la presencia de Prefectura Naval, una vez por semana, y el objetivo en este caso es llegar a un vecindario en particular con perros antidroga, con 50 efectivos que llegan de Policía y agentes de DPU que se dividen en cuadrillas.

“Las acciones se realizan con cuadrículas de caminantes en binomios que recorren todo el barrio para la prevención y disuasión de ilícitos, móviles en patrullaje continuo, controles vehiculares y de circulación, patrulla de canes y binomios de patrullaje de motos con efectivos policiales que llegan con dicha finalidad”, explicaron desde el Municipio. Las tareas mencionadas se desarrollan, “de forma periódica en diferentes días de la semana, con distintos horarios y en barrios que van seleccionando en coordinación con las fuerzas provinciales y municipales”, aclararon desde la Secretaría de Seguridad.

