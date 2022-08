«Nuestro gobierno tiene la obligación de alinear salarios y precios para que el poder adquisitivo de los ciudadanos le gane a la inflación»

El dirigente peronista Miguel Morano , congresal del Partido Justicialista de Zárate e hijo mayor del extinto intendente Oscar Felipe Morano habló con LA VOZ sobre diferentes temas de actualidad.

¿Cómo están observando desde el Partido Justicialista de Zárate este momento del país muy complicado?

Realmente es una situación difícil para todos , sobre todo para aquellas personas que ni siquiera tienen empleo informal lo cual quiere decir que están totalmente fuera del sistema laboral y del mercado de trabajo o tienen un empleo formal que no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos o aquellas personas que acceden a algún plan del gobierno pero tampoco cubren las necesidades básicas, en estos casos que menciono es imperioso que el Estado Nacional, provincial y los ejecutivos locales estén presentes, eficientes y controlando que no exista ningún tipo de abusos ni de privilegios , pero principalmente creando las condiciones y herramientas para llevar alivio a este segmento de la sociedad que es muy grande y que sufre a diario la problemática descripta con anterioridad que más que nada tiene que ver con el escaso poder adquisitivo del salario salvo algunas excepciones, ejemplo la UOM viene con mucho esfuerzo recuperando poder adquisitivo ,bancarios y algún otro gremio , pero la media salarial a nivel país aún está muy por debajo de la inflación y consecuente incremento de precios y es nuestro deber como políticos y sobre todo como integrantes del Frente de Todos estar a la vanguardia de esta puja distributiva utilizando todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance y la movilización popular , si es necesario marchar en defensa del salario y de la producción nacional , se hará, si es necesario salir a controlar precios alineados con la política económica del gobierno Nacional se hará.

En el PJ de Zárate, nuestro presidente y referente político Leandro Matilla está en contacto directo con dirigentes Nacionales, provinciales y en especial escuchando a diario en forma directa y sin intermediación alguna a todos los vecinos de nuestra ciudad para poder tener un real parámetro y poder diferenciar temas de competencia Nacional o provincial o local y la consigna es clara, para salir de esta crisis en forma ordenada nuestra prioridad es la participación del vecino en todos los temas que hacen al orden local que son muchos y ser claros y concretos en la defensa irrestricta de la industria y producción nacional, el fortalecimiento del mercado interno, estar alerta y movilizados para que el poder concentrado no arrase con el salario más de lo que lo está haciendo y no hay otra manera en esta fricción por la distribución del ingreso y para ganarle a la inflación y a los sectores que desde las sombras están queriendo generar una corrida y crisis cambiaría con el objeto de atar de pies y manos al gobierno nacional para llevar a sus paraísos fiscales más dólares de los que lo han hecho durante toda la historia sobre todo en gobiernos de tinte liberal que la representación política como elemento de transformación de la realidad y el debate de cara a la sociedad como hace meses se hace desde la realidad nacional por lo menos de nuestro espacio político que es el Partido Justicialista/ Frente de Todos a nivel nacional y obviamente a nivel local, debatir, cuestionar y construir desde la diversidad es sano para la república y mucho más para el pueblo.

Por estás horas se habla mucho de un superministerio para Sergio Massa cómo una oxigenación del gobierno. ¿Cómo están observando está situación?

Con mucha expectativa por supuesto, si bien somos respetuosos de las decisiones nacionales ya que integramos como PJ la principal fuente de representación política en términos electorales del Frente de Todos en Nación, Provincia y en Zárate obviamente por ser el espacio que más votos aporto desde la creación del mismo, deseamos y estamos a la entera disposición como integrantes de nuestro gobierno nacional y provincial para articular las medidas necesarias desde lo económico y que tengan efecto directo en la realidad social de nuestra ciudad.

¿Cómo está el Frente de todos en Zárate?

Nosotros, desde el Partido Justicialista, trabajamos para la unidad y el fortalecimiento del mismo, debatiendo primero internamente y luego con los demás Partidos que lo integran y en diferentes ámbitos, a nivel nacional hay debate , a nivel provincial y por supuesto a nivel local y ese debate de ideas nos enriquece en realidad, más allá que hay algunos espacios que son , en diferentes oportunidades, reacios a las opiniones diferentes imagínense que si hay diferencias lógicas entre el presidente y la vicepresidenta y son públicas lo lógico es que en todas las localidades pase algo parecido y en Zárate en particular el peronismo en su conjunto representado por su natural organización política que es el Partido Justicialista a través de su presidente compañero Matilla seguimos creando las condiciones para fortalecer el frente de todos, con una agenda local propia y abierta a todos los sectores de la comunidad y generando un proyecto de ciudad para que en un futuro cercano poder poner en valor aquellos temas que se dejaron de lado cómo el estado de infraestructura de los barrios, la seguridad pública, el estado de las calles, la inversión en salud, el servicio de agua y cloacas como temas medulares del orden local.

En las reuniones con los vecinos ¿Cuál es el principal reclamo?

Básicamente el problema inflacionario y la falta de poder adquisitivo es un tema común a todos los vecinos o casi todos , el enojo con la política se incrementa cada vez más y digo con la política ya que los que hoy se intentan presentar como los salvadores de la economía cuando tuvieron su oportunidad allá por el año 2015 al 2019 lo único que hicieron fue trasladar en manos de unos pocos la mayor transferencia de recursos de los trabajadores hacia el poder concentrado. Recuerdo que en el orden provincial allá por el 2017 el escandaloso pacto fiscal que le significó a la provincia una ajuste sustancial para endeudarla sin motivo alguno y nuestros compañeros Mari Romero y Beto Bugatto , ambos concejales del PJ-Unidad Ciudadana en representación del peronismo oponiéndose en soledad al plexo jurídico de la ordenanza local y en Nación, el macrismo subiendo las tarifas de los servicios de luz, gas, agua etc. de una manera brutal, desregulando la economía para generar la famosa timba financiera o carry-trade para tomar dólares que eran para la producción y la obra pública nacional y volcarlos a la especulación financiera la cual nos trajo como broche de oro 55 mil millones de dólares de deuda del Fondo Monetario Internacional que pidió Cambiemos en su conjunto y que hoy es nuestra principal restricción externa para poder originar crecimiento con estabilidad financiera en las variables macro y la paulatina baja de la inflación/precios y con asombro se los escucha a sus principales exponentes por todos o la gran mayoría de los canales de tv , dar clases de macroeconomía . Y por otro lado cuestiones del orden local básicamente ligadas a la falta de presencia del estado, generalmente después de cada encuentro los vecinos del lugar nos llaman y nos mandan fotos de máquinas de la municipalidad haciendo tareas que habían quedado olvidadas hasta que Leandro Matilla junto a integrantes del Partido Justicialista fueron al barrio ,lo cual no deja de ser beneficioso para la gente.

