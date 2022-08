Declararon al cementerio como “Patrimonio Histórico”

Por una propuesta del Partido Justicialista, se aprobó en la sesión de ayer la declaración del cementerio como “Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de la Ciudad”.

“No hubo ni hay voluntad política del intendente para mantener el cementerio municipal. Por lo tanto le estamos otorgando una herramienta al municipio para que lo pueda hacer”, dijo la concejal del PJ, Mónica Cabeza.

“La gente no va porque se siente insegura, y ya no quiere ir porque se encuentra con la profanación de tumbas o el robo de placas que terminan calando muy hondo en el sentimiento de los propios vecinos. Hay baños sin terminar, no existe el agua potable en todo el predio y se necesita un mantenimiento urgente de todas las instalaciones”, reclamó la concejal.

La ordenanza aprobada establece que la necrópolis está en “estado de abandono y deterioro”; y pone en evidencia el reclamo de vecinos manifestando su preocupación por dicha situación.

Tal mención obligará al Ejecutivo a confeccionar un proyecto de restauración del Cementerio, que abarcará la reparación y mantenimiento de todas las bóvedas más antiguas (denominadas como área histórica), que lo requieran y que a la fecha dicha restauración no pueda llevarse a cabo por sus titulares atento la antigüedad de las mismas, no existiendo heredero que pueda hacerse cargo de dicha obligación.

Además, obliga al municipio a reparar todas las veredas y calles que existen en dicho predio, a fin de que dichos espacios se encuentren en condiciones de transitabilidad óptimas para su visita.

“La puesta en valor, deberá incluir el mantenimiento, poda y reposición de las especies arbóreas. Asimismo el plantado y mantenimiento de plantas complementarias en los distintos canteros y sectores adecuados”, establece la ordenanza que fue aprobada por todos los concejales menos los ediles de Nuevo Zárate que se abstuvieron, pese a los numerosos reclamos vecinales que vienen de larga data.

Se deberá realizar la reparación en la totalidad del predio de la red de agua, y la colocación de canillas en los lugares que a la fecha se encuentran sin dicho suministro. Y se deberá realizar la reparación y/o terminación de la totalidad de los baños públicos que existen en la Necrópolis, que a la fecha se encuentran en total estado de deterioro y sin finalizar. Aparte, se deberá elevar la altura de la totalidad de los tapiales que circundan el mismo a 2,5 metros, para dar seguridad y no facilitar el ingreso de vándalos al predio y se procederá a una limpieza total, y diaria recogiendo el basural existente, al corte de pasto y a la reparación de nichos, tumbas y bóvedas cuya rotura es consecuencia de los continuos actos de vandalismo”, establece la ordenanza que obliga al municipio, además, a colocar cámaras de seguridad conectadas con DPU.

Por otro lado, establece la colocación de nuevas escaleras móviles de acceso a nichos de altura en los tres pisos en cada uno de los pabellones, de los nichos municipales cuya concesión de uso está a cargo del Municipio.

Para todos estos arreglos, la ordenanza crea el Fondo Especial de Restauración y Revalorización del Cementerio Municipal”, recursos que estarán formados por la recaudación de los “Derechos de Cementerio” y fondos del Tesoro Público.

Finalmente, crea el “Archivo Histórico del Cementerio de Zárate”, a fin de resguardar planos, documentación y todo otro elemento relacionado con la construcción de monumentos, bóvedas y mausoleos, conservando además los Libros de Actas de Defunción y Ficheros Históricos.

