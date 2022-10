Concejales justicialistas confirman que no hay diálogo con el Ejecutivo municipal

Concejales peronistas reconocieron que no hay diálogo entre el Ejecutivo municipal y el resto de los ediles de los distintos bloques. Así lo confirmó el presidente del HCD; Leandro Matilla, quien al ser consultado por recientes reuniones de concejales del Frente de Todos aclaró que el intendente Osvaldo Cáffaro sólo se reunió con ediles de su “riñón”, es decir Vanesa Palermo, Ariel Ríos, Tania Caputo y el titular del Movimiento Evita, Javier Yagode.

Y que el resto de los ediles del Frente de Todos; Aldo Morino, Micaela Morán, Marcelo Torres, Olga Cerato, Mónica Cabeza y el propio Matilla, no fueron invitados a tal reunión, celebrada días atrás.

Lo concreto es que las relaciones políticas entre el intendente Cáffaro y el Partido Justicialista están “quebradas”, y esto divide al Frente de Todos en el distrito.

Hoy en día sigue sin haber diálogo institucional y la interacción que se generan son mediante Pedidos de Informes al Ejecutivo y solicitudes de interpelación de funcionarios para que expliquen las políticas de Estado llevadas a cabo, por ejemplo, en obras y servicios públicos.

DEBATE POR EL PRESUPUESTO Y LO QUE VIENE

Lo próximo que resta debatirse en el seno del HCD, y que subirá al recinto este mes, será el presupuesto municipal 2023; y con él nuevamente se marcarán las posturas políticas que hoy encuentran al arco del Frente de Todos “quebrado” en nuestra ciudad.

No obstante, y como la campaña 2023 ya comenzó hacia el interior del Frente de Todos, con la publicación de encuestas y los mismos testimonios de los propios dirigentes “kirchneristas” y “albertistas”, todo hace suponer que a nivel local estos dos espacios no llegarán a recomponer sus relaciones y se presume que irán en dos listas separadas.

La ruptura política se produjo al asumir Leandro Matilla (PJ) la presidencia del HCD. Días atrás, el intendente Osvaldo Cáffaro se reunión con los concejales del Frente de Todos, Vanesa Palermo, Ariel Ríos, Tania Caputo y el titular del Movimiento Evita, Javier Yagode.

La ruptura

Las relaciones entre el PJ y el caffarismo se rompieron luego de que Nuevo Zárate perdiera la presidencia del Concejo Deliberante en una votación de autoridades. En aquella oportunidad, luego de sesiones fallidas y tras un marcado malestar por el mal funcionamiento del cuerpo, el Partido Justicialista de Zárate resultó favorecido tras recibir el acompañamiento de Juntos para la designación de Leandro Matilla al frente del órgano deliberativo.

Mientras algunos dirigentes todavía prefieren no hablar de una ruptura en la coalición que resultó ganadora en 2019, los hechos hablan por sí solos.

Precisamente, al finalizar aquella sesión de elección de autoridades los principales referentes de Nuevo Zárate comenzaron a horadar la figura del flamante presidente del HCD quien, a su vez, es el presidente del PJ local, acusándolo de “faltar a la palabra” y no tener lealtad; un concepto de singular carga simbólica dentro del movimiento.

A eso le siguió la publicación de solicitadas por parte de Nuevo Zárate, en un intento de mensaje hacia la comunidad y tratando de exponer una presunta alianza entre el justicialismo y la oposición en el plano local.

Y lo que terminó de coronar tal embate fue cuando el intendente Cáffaro compartió, en una red social, una imagen de los personajes de la serie “La Casa de Papel” y la acompañó un texto que expresaba: “¿Qué pasó? Atracaste el Concejo Deliberante ¡Un peronista con los votos de Cambiemos! Tiraste por la borda un amplio acuerdo construido durante años en el Frente de Todos, con la ambición como único instrumento”.

Aunque en los comunicados partidarios de Nuevo Zárate adelantaron que seguirán “buscando los consensos necesarios para consolidar la unidad del Frente de Todos”, lo cierto es que el quiebre ya está dado y quedó materializado con la salida de los funcionarios que el PJ tenía en el Ejecutivo Local; en este caso Leonel Soto y Soledad Mc Nally, que quedaron desvinculados de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Desde el PJ evitaron responder tales critícas, argumentando que sólo iban a debatir los problemas que tienen los vecinos.

Por lo pronto, no se ven señales de un acercamiento de cara a las elecciones del 2023.

