Sin Atucha III, incertidumbre en la extensión de vida de Atucha I y gremios en alerta

“Le soltaron la mano al plan nuclear argentino”, así lo resumen los sindicatos y gremios del sector nuclear y culpan al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. No lo pueden entender, por lo menos así lo hacen públicamente en foros y en las redes. “Lo podíamos entender de Macri, con un gobierno que buscó entregar todo pero no de este gobierno y no de la compañera Cristina”, manifestaron los propios trabajadores.

Y se dio algo histórico, nunca en la historia se dio una manifestación como la desarrollada la semana pasada; en la que una multitud de trabajadores lucifuercistas pidieron al gobierno que reconozca una inflación del 100% y la reapertura de paritarias. El propio gobierno fue quien intentó cerrar paritarias a la baja, ofreciéndole un 60% de recomposición salarial a los empleados de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera y administra las centrales nucleares.

Según el Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza comenzaron medidas de acción directa que obligaron a reabrir las paritarias. Pero más de una semana duró el conflicto que mantuvo en vilo a todo el sector nuclear.

Finalmente se arribó a un acuerdo entre la empresa y el comité paritario de la federación; acordándose un aumento del 39% a pagar en cuotas; 9% para octubre, 10% para noviembre, 10% para enero y otro 10% para enero. Llegando así al 99% de recomposición salarial cuando intentaron cerrar las paritarias en el 60%.

NO HAY FONDOS PARA ATUCHA III EN EL PRESUPUESTO 2023

La construcción de una nueva central nuclear en Lima es uno de los proyectos más grandes que la Argentina firmó con China. Contempla, precisamente, la construcción de la cuarta central nuclear en el país con una inversión del gigante asiático de 8.300 millones de dólares.

Pero la incertidumbre es aún mayor cuando se confirmó que la construcción de Atucha III no está prevista para el año entrante en el presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional pese a los anuncios oficiales de que la obra iba a comenzar a finales del 2022.

Es por ello que ATE- Nasa y la Uocra se declararon en “estado de alerta y movilización” ante la paralización del proyecto que ya tiene cuestiones administrativas y legales resueltas para que se inicien los movimientos de terreno cuando el gobierno nacional termine de convenir con China su financiamiento y los detalles del proyecto.

Tal obra fue muy esperada porque de forma directa se emplearían entre 6 mil y 7 mil personas del rubro de la construcción por dos años como mínimo. Además, para la operación se podrían incorporar entre 500 y 600 personas más luego de terminada la central.

Agosto de 2018: Al igual que durante el Gobierno de Macri, vuelven las movilizaciones por la reactivación del plan nuclear.

