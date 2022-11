Ley de Humedales: podrá ser tratada en Diputados antes de fin de año

Con énfasis en evitar restricciones a la actividad productiva, el dictamen de mayoría sumó el apoyo de los diputados del bloque Córdoba Federal; en tanto que en el de minoría, además del Frente de Todos, confluyeron el socialismo santafesino e identidad Bonaerense.

La diferencia a favor del texto de JxC estuvo marcada por la posición de una decena de diputados del FdT referenciados en provincias con actividad minera, que decidieron no firmar ningún dictamen.

Finalizado el tratamiento en comisión, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara, que lo puede considerar hasta el próximo 30 de diciembre, fecha hasta la cual fue prorrogado el período de sesiones ordinarias.

¿Qué es la Ley de Humedales?

La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero que nunca pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados.

Los humedales son esenciales para la vida porque son la principal fuente de agua dulce y albergan el 40% de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y desde 1970 se ha perdido el 35% de los humedales del mundo.

Entre otras cosas, se pide una ley de presupuestos mínimos para promover el uso respetuoso de los humedales. Todas las provincias tendrían que respetarlo. Según la Constitución Nacional, en su artículo 124, las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Pero eso no quiere decir que pueden disponer de ellos como quieran, sino que se pueda asegurar una protección uniforme a lo largo de todo el país como sucede con los glaciares y los bosques. Para que no haya diferencias de protección.

Comparte esto: Twitter

Facebook