«Los profesionales de la salud no quieren trabajar por monedas»

Hay datos que erizan la piel, como la relectura de aquella carta de Favaloro antes de suicidarse desnudando a un sistema económico, sindical y político corrupto que está dejando morir al sistema de salud en la Argentina.

“Las vacantes para las residencias de pediatría, ginecología, medicina general y de clínica ya no se cubren, y ellos son los que sostienen al sistema de salud en la Argentina. Y los profesionales de la salud no quieren trabajar por monedas, trabajando tantas horas, con violencia y sin insumos. Hoy ya nadie quiere trabajar de médico de guardia”, aseveró Mautisi.

“En el Hospital están quedando los médicos viejos como yo, prontos a jubilarse y no sé qué irá a pasar luego porque hay faltante de médicos pero por un arte de magia sino por los bajos salarios y las condiciones laborales inhumanas. Lamentablemente nos hemos naturalizado a trabajar en estas condiciones pero eso está cambiando y la clase dirigente y empresarial lo tiene que empezar a atender porque todas las manifestaciones tienen asidero y un motivo particular que todos conocemos”, agregó Mattig.

“El médico es un trabajador que cobra a los 90 días de trabajar para las obras sociales y esto se tendrá que revertir. La facultad deberá rever sus programas de formación para que los médicos puedan tener una salida laboral intermedia a los ochos años antes de la residencia que son otros cinco años más. Entonces, todas estas situaciones generan una desmotivación en los jóvenes de querer estudiar medicina porque entre los nuevos colegiados de la provincia, entre un 20 y un 30% son extranjeros, mayoritariamente de Perú, Bolivia, Brasil y Colombia. Vienen, hacen la residencia, están poco tiempo y regresan formados a sus países”, reveló Mautisi.

“Las soluciones son que el Estado pague sueldos dignos y superadores para una profesión que representa un servicio público, mejorar las condiciones laborales aportando aparatología e insumos, disponer de mayores lugares de derivación, y en la órbita privada lo mismo”, puntualizó.

Por si algún transeúnte no vio aún, en la esquina de Rivadavia y 19 de Marzo hay una estatua dedicada a Ramón Carrillo, René Favaloro y Laureano Maradona. Con la frase, “Gracias y perdón”. Esta obra hoy se presenta como la síntesis perfecta a la actual situación de los profesionales médicos.

El optimismo demostrado por muchos de los médicos que siguen atendiendo y conteniendo a sus pacientes está alimentado por su pasión, en la tranquilidad interna de haber elegido una profesión que los mueve a trabajar con una vocación de servicio. “Lo que no te devuelve el sistema, te lo devuelve la vida, no hay que dejarse abatir por nada y debemos seguir amando esta profesión hermosa”, concluyó el secretario del Círculo Daniel Mautisi.

Escultura que recuerda al Dr. René Favaloro en la Escuela Nº 1, realizada por Jorge Santángelo.

