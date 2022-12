Semana del VIH: 28 del Noviembre al 5 de Diciembre

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que sin tratamiento adecuado puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como sida. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento para controlar la infección y evitar el desarrollo del sida.

Este jueves 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida con el objetivo de brindar apoyo a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas.

En este marco, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires impulsó la “Semana del VIH”, que durará hasta el 5 de diciembre.

Se calcula que cerca de 40 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el sida en todo el mundo. Además, conviven con el VIH unas 38 millones, todavía se infectan cerca de un millón anualmente y fallecen unas 700 mil por año.

Se estima que en la Argentina son más de 140.800 las personas que tienen el virus, aunque un 13% de ellas lo desconoce, según datos del último Boletín del 2022 sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina presentado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Por año se producen un promedio de 5.300 nuevos casos.

La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin uso del preservativo (más del 98%).

La prueba es la única forma en que una persona sabe si tiene VIH o no. Además, en el caso de diagnosticarlo tempranamente, puede tener mayores posibilidades de contar con una calidad de vida óptima a partir de tratamientos que en Argentina son gratuitos.

¿Por qué es importante testearse para VIH?

Es gratis en hospitales o centros de salud públicos de todo el país.

Es confidencial, nadie puede revelar el resultado del diagnóstico. La ley protege tu derecho a la confidencialidad.

Un diagnóstico oportuno te brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual. Y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica.

El tratamiento es gratuito. Los equipos de salud están preparados para orientarte y responder todas tus dudas.

No es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse la prueba.

Varios municipios de la Provincia de Buenos Aires llevarán a cabo jornadas abiertas a la comunidad donde se realizarán testeos rápidos y gratuitos y se ofrecerá consejería en esta semana.

El objetivo de la iniciativa de la Dirección de sida y Enfermedades de Transmisión Sexual es hacer más accesible el diagnóstico ya que en Argentina hay personas que padecen la infección y no lo saben.

Dr. Federico R. Simioli Médico Infectólogo M.N. 134255 M.P. 551400

