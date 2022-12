“Pedimos al Ejecutivo que desde el 2023 fije los gastos atendiendo donde hay mayores necesidades”

En la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó por mayoría un aumento de tasas de aproximadamente del 113% para el 2023, tras un intenso debate llevado a cabo durante los días previos.

El proyecto inicial elevado por el Ejecutivo Municipal proponía elevar cada módulo de $65 (valor actual) a $170, lo que promediaba un incremento del 161%. A partir de los planteos realizados por los bloques que integran el Frente Todos y que no son Nuevo Zárate, finalmente se acordó una acompañamiento al valor de $120 de cada módulo. Así, el oficialismo reunió los votos suficientes para su aprobación.

“Nos propusimos no encerrarnos y buscar consensos, no sacar ventaja política con la queja, tenemos que construir. En ese camino lo que hicimos fue mejorar el proyecto que elevó el Ejecutivo. Nos pusimos muy firmes para que se suba el mínimo no imponible para el pago de sobretasas. Estaba en $7 millones ese mínimo y se elevó a $28 millones. Tenemos propuestas de que ese mínimo sea aún mayor, pero cuando se crean consensos se tienen que analizar estas cuestiones y tratar de llegar a lo mejor que se pueda. Escuchamos a representantes del Centro de Comercio y a comerciantes, hicimos un trabajo serio”, expresó el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla.

En la misma línea, el edil del Partido Justicialista agregó: “Nuestro consenso interno fue darle las herramientas de gobernabilidad al gobierno municipal y que el costo de casi dos años sin actualización en la ordenanza impositiva no lo pague de una manera abrupta, por un lado el vecino y la vecina y por el otro, el comerciante”.

Matilla también destacó que en esta ocasión desde el Ejecutivo se mostraron receptivos a los planteos y al diálogo, y mencionó que en dos oportunidades funcionarios como la Secretaria de Hacienda, Patricia Fernández, se acercaron al Concejo Deliberante para escuchar las distintas posturas y defender el proyecto. “Aspiro a que eso sea un ejercicio que se mantenga en la política parlamentaria y que no haya sido nada más que porque en esta ocasión la firmeza del bloque del PJ y de otros compañeros concejales que forman parte del FDT, le generó al Ejecutivo la necesidad de ir a buscar consenso. Hay que ir a escuchar siempre, cuando se tienen los votos y cuando hay una necesidad de que la ordenanza preparatoria sea aprobada”, puntualizó. Cabe remarcar que aún resta que la Ordenanza Fiscal e Impositiva reciba la aprobación de Mayores Contribuyentes, cuya asamblea fue convocada para el próximo 22 de diciembre.

Una de las aristas que volvió a abrir el debate por el aumento de tasas, tiene que ver con la aplicación de sobretasas y su contraprestación. En ese sentido, Matilla opinó: “Soy crítico de quienes la tienen que pagar, para mi hay que llegar a números más altos de facturación anual. Soy crítico con respecto a alguna sobretasa en cómo se está gastando el dinero que se recauda, pero creo que son una herramienta que puede permitir ocuparse de prioridades como es la educación, el deporte y la prevención ciudadana. Creo que cada uno de los vecinos y comerciantes requieren de una ciudad donde estos tres pilares se puedan desarrollar”.

En esa línea, distinguió que, si bien está a favor de las sobretasas como herramienta, “no estoy a favor de la manera en la que se está gastando, estoy recorriendo muchos clubes de barrio y encuentro muchas necesidades, dificultades para viajar, donde un niño termina de jugar le tiene que pasar los botines al jugador que viene. Las prioridades tienen que ir por ese lado en lo que hace a la distribución. Le pedimos al Ejecutivo Municipal que a partir del 2023 fije los gastos atendiendo donde hay mayores necesidades”.

En esta ocasión, la discusión por el Presupuesto y el aumento de tasas mostró en el Concejo Deliberante posiciones más abiertas al diálogo y otra mas rígidas en cuanto a los planteos.

En diálogo con LA VOZ, el presidente del Concejo Deliberante subrayó: “Hay que mantener un justo equilibrio, quienes somos concejales o diputados tenemos que ejercer con responsabilidad ese cargo, que no es votar negativo si estoy en la oposición o afirmativo si soy oficialista. Hay que analizarlo y trabajar para llegar a consensos. Destaco que los gobiernos municipales necesitan esta herramienta de gobernabilidad y los poderes del Estado tienen que negociar y conversar hasta el punto en que la gobernabilidad sea permitida, porque un poder no tiene que invadir al otro poder”.

El presidente del HCD, Leandro Matilla, en la última sesión.

