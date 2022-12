La UOCRA se movilizó a la rotonda de Atucha

En la mañana de ayer, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Zárate y otros gremios del sector energético se movilizaron a la rotonda de acceso de las centrales nucleares en Atucha para reclamar la reactivación del plan nuclear y recuperar el empleo para la zona.

“Hubo varias reuniones en diferentes carteras laborales pero no tuvimos respuestas. Es por eso que nos movilizamos a esta rotonda para pedir trabajo. La política nos da la espalda y el gobierno peronista que está en el poder nos ha desilusionado. Estamos en una situación de postergación hacia la clase trabajadora sin respuestas para el empleo y la producción”, criticó el titular del a Uocra, Julio González.

El lunes habrá una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo de Nación pero desde la Uocra son escépticos de tal encuentro.

Los reclamos son los mismos que en el 2015 y en el 2017: “la soberanía energética en pos del desarrollo, la producción y el trabajo como ordenador social, la reactivación de obras públicas paralizadas, el inicio de la construcción de la cuarta central nuclear, Atucha III y la continuidad del plan nuclear argentino”.

A esto se le agrega el reclamo de recuperar el poder adquisitivo en los salarios ya que, afirman, que la inflación está ganando por goleada contra los magros salarios.

“Los trabajadores que tienen trabajo están empobrecidos, no hay dignidad para quien no llega a la quincena. Y aquel que no tiene trabajo está changueando, teniendo oficio y siendo mano de obra calificada”, reclamó Julio González, uno de los referentes gremiales que tomó la palabra. “Hoy deberíamos estar festejando trabajo, empleo para la región y la reactivación del sector nuclear en pos de la clase trabajadora”, concluyó el titular de la Uocra local.

Finalmente, advirtieron que no van a permitir el despido de ningún trabajador del sector de la construcción en el rubro nuclear.

