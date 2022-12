La Base Naval celebró su 149º aniversario

Se llevó a cabo la ceremonia en conmemoración del 149° Aniversario de la creación de la Base Naval Zárate, y el 48° Aniversario de la creación del Comando del Área Naval Fluvial.

El acto se realizó en la plaza de armas “Fragata Presidente Sarmiento” y fue presidido por el Comandante del Área Naval Fluvial y Jefe de la Base Naval Zárate, Capitán de Navío Daniel Francisco Finardi, quien estuvo acompañado por su Plana Mayor y el personal de los destinos dependientes.

Estuvieron presentes además, familiares de los Suboficiales y Marineros que ascendieron al grado inmediato superior; Suboficiales que pasan a situación de Retiro; Personal Civil, autoridades, alumnos y banderas del Jardín Maternal Stella Maris y Escuela Técnica N°4, que funcionan dentro del predio de la Base Naval; y de las Escuelas N°2 “Tomás Espora” y N°12 “Crucero General Belgrano”, apadrinadas por la Base Naval Zárate.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, el Capitán de Corbeta Juan Pablo Darowski pronunció palabras alusivas, donde realizó un repaso por la génesis del Ex Arsenal de Artillería de Marina Zárate, y las razones que sustentaron esa necesidad y su efectiva concreción en 1873, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.

Situado desde la época presente y nombrando a las Unidades y Destinos dependientes, enumeró las importantes actividades llevadas a cabo a lo largo del año. “Hemos dejado atrás la compleja situación sanitaria vivida durante la pandemia Covid-19, que no nos impidió cumplir con nuestras responsabilidades. Se continuaron los despliegues de las Campañas Sanitarias; con la producción de nuestros Talleres; con la formación de Marineros Tropa Voluntaria y, además, un centenar de nuestro personal se especializó como Brigadista de Incendios Forestales”, expresó.

Además, remarcó que “lo enumerado hasta aquí, no hubiera sido posible si no contáramos con el comprometido y denodado trabajo del personal Militar y Civil, que en su día a día desde sus puestos de trabajo, hace que estas instalaciones y nuestras Unidades cobren vida, conformando un verdadero equipo que nos llena de orgullo. A todos y cada uno de ellos, nuestro sincero reconocimiento, como así también a sus respectivas familias que son el pilar para continuar día a día”.

Para finalizar, y en referencia a los suboficiales recientemente ascendidos que recibirían posteriormente sus insignias de grado; y al personal que pasa a situación de retiro, les expresó que “En breves instantes algunos de ustedes recibirán las insignias del nuevo grado, como así también serán reconocidos quienes después de brindar sus servicios en la Armada, pasan a situación de retiro. Nuestras felicitaciones a los primeros, instándolos a mantener firme el esfuerzo, y nuestro agradecimiento en nombre de la Armada Argentina a quienes a partir de este momento, podrán retribuir a sus seres queridos el tiempo que antes le dedicaran de manera incondicional a esta Institución”.

El Capellán de la Base Naval Zárate, Presbítero Felix Miravalles, realizó una Invocación Religiosa y bendijo las jinetas, medalla y presentes. Fueron entregadas insignias de grado a 21 Marineros Tropa Voluntaria y 18 suboficiales, entre los que se destacaron los Suboficiales Principales Aníbal Carrizo y Miguel Garganta, que alcanzaron la máxima jerarquía de su escalafón.

También se entregaron presentes al Suboficial Mayor Ceferino Guidi; a los Suboficiales Principales Alberto Tomadin, Juan Carlos Gutierrez, Norberto Gaun y Genaro Busto; y a los Suboficiales Primero Luis Pedrozo y Rubén Astudillo, quienes luego de cumplir su paso por la Institución pasarán a situación de Retiro.

La Agente Civil Enfermera María Olinda Ferreyra recibió una medalla en reconocimiento a sus 25 años de servicio ininterrumpido en la Armada Argentina.

Distinción especial

Además, por parte de Presidencia de la Nación y en coordinación con el Ministerio de Defensa, recibieron una distinción especial por su destacada labor como Brigadistas Forestales, el Suboficial Segundo Cristian Rafael Alarcón y el Cabo Segundo Arnaldo Javier Ledezma. Ambos participaron activamente junto a los Brigadistas de la Base Naval Zárate y del Batallón de Infantería N°3, en la respuesta ante los incendios del Delta y Norte de la provincia de Buenos Aires.

La ceremonia finalizó con los acordes de la Marcha de la Armada.

