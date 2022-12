Se dispararon los casos de COVID-19 y en una semana se reportaron más de 60.000

El Ministerio de Salud de la Nación informó 62.261 nuevos casos de coronavirus (COVID 19) registrados en la última semana y 39 fallecidos en todo el país.

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires reportaron el mayor número de contagios con 29.948 y 16.433, respectivamente.

En tanto, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UTI) ascendió a 41,1% con 342 pacientes internados, la cifra más alta de los últimos 102 días.

«Lo venimos diciendo los 24 ministros de salud de todo el país, el virus no va a desaparecer», subrayó la titular de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti al tiempo que instó a «acercarse a los vacunatorios a recibir los refuerzos, especialmente a los mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo».

«Necesitamos refuerzo para tener la inmunidad, no hay forma que no haya COVID, pero si estamos vacunados no se traducirá en hospitalizaciones y muertes», repasó.

¿Cuáles son los síntomas del Covid-19?

Fiebre (37.5 °C o más), Tos, Congestión nasal, Dolor de garganta, Dificultad para respirar, Dolor muscular, Falta de gusto u olfato, Dolor de cabeza y Diarrea/vómitos.

Autoridades sanitarias recomiendan vacunarse.

