Lamentan el retraso de la ley del Plan de Pago de Deuda Previsional

La Jefa de UDAI Anses Zárate, Alejandra Berni se refirió a la falta de quórum de la Cámara de Diputados de la Nación, que se registró el miércoles, para discutir el Plan de Pago de Deuda Previsional para que hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria pero no cuenten con los 30 años de aportes realizados puedan regularizarlos. «Realmente es muy importante esta ley para muchos ciudadanos que no se pueden jubilar y que necesitan la sanción de la ley», expresó Alejandra Berni.

En tanto que la Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta explicó que “este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este Plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente. La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800 mil argentinos y argentinas. Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM”.

“El plan de pago tiene efectos muy positivos y es novedoso en cuanto a que genera previsibilidad al permitir adelantar cuotas antes de cumplir la edad jubilatoria, afianzando la cultura previsional. Además, es beneficioso en términos de recaudación para el sistema, por lo que no hay motivo para que la oposición no quiera, al menos, sentarse a discutirlo. Dejar sin esta posibilidad a las argentinas y los argentinos, en lo inmediato, perjudica a casi 800 mil personas”, agregó Raverta.

