Se aprobó el Presupuesto 2023

Minutos antes de la 13 horas, y con la presencia del gremio de empleados municipales ATE, el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal de 13.800 millones de pesos para el año 2023.

El presupuesto, en rigor, aumentó el doble, de 6.543 millones de pesos de este año a 13.800 millones para el año entrante. En porcentaje, un 52,58%

Las Areas con más recursos

Dentro del organigrama municipal se encuentran doce secretarías pero hay áreas municipales que recibirán mayores recursos; una de ellas es Obras Públicas, con 3200 millones, casi la mitad del presupuesto; 1395 millones para Desarrollo Humano y otros 3100 para Desarrollo Territorial e Infraestructura. Este será el fuerte de la gestión el año entrante, la obra pública y la asistencia social con el mantenimiento de programas recreativos y sociales.

Los ingresos que plantea el municipio para sostener ese presupuesto son 4.964 millones de coparticipación federal. Unos 3750 millones en Seguridad e Higiene, una tasa que cobran las grandes empresas; 120 millones por cada sobretasa municipal Fondo Municipal de Deporte, Fondo Municipal de Educación Investigación y Ciencia y el Fondo Municipal de Salud- Bromatología y Zoonosis.

Por otro lado, unos 279 millones en multas por contravenciones, Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales, otras multas, recargos e intereses y fotomultas (153 millones de pesos).

Aparte, prevé recaudar 496 millones de pesos en el cobro de Higiene Urbana; 216 millones de Servicios Sanitarios y 128 millones en Prevención y Control (DPU).

POSICIONES LEJANAS

El tratamiento del mismo volvió a fijar posiciones lejanas entre el oficialismo y la oposición. “No podemos aprobar primero gastos sin saber cuánto vamos a recaudar”, comenzó diciendo el concejal del bloque de Juntos, Marcelo Matzkin argumentando que la Asamblea de Mayores Contribuyentes se iba a realizar luego de la aprobación del Presupuesto. Es decir, primero se aprobó los gastos y luego los recursos, “cuando en realidad debería ser al revés”, criticó.

“En caso de no aprobar el Presupuesto, ningún empleado municipal cobrará. El Ejecutivo tiene autocrítica y compromiso de seguir trabajando impositiva y legislativamente en cada punto de este Presupuesto. Pero es obligación institucional aprobarlo para que no se desfinancie la Comuna”, respondió la edil del Frente de Todos, Tania Caputo.

Por su parte, la edil Natalia Blanco de Juntos evaluó que el Ejecutivo había elevado el Presupuesto 2023 previendo un aumento de las tasas del 161% pero no del 85% como finalmente se aprobó en la ordenanza preparatoria. “Por lo tanto el presupuesto 2023 y sus números son irreales”, recriminó. Finalmente, el bloque Juntos no lo aprobó.

