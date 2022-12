El HCD aprobó la extensión del contrato concesión de la CEZ

En la extensa sesión del Concejo Deliberante de ayer, los concejales aprobaron por 11 votos positivos contra 8 por la negativa extender el contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) por 30 años.

Cabe recordar que el Ejecutivo municipal es el ente que concede a la Cooperativa Eléctrica local el servicio eléctrico, al tratarse de un servicio público que la misma Comuna terceriza a esta entidad. En este caso, no se trata de una empresa como en Campana por ejemplo, sino de una cooperativa local. Y precisamente el argumento de los concejales del Frente de Todos Zárate-Lima se basó en esta característica, en la necesidad de apoyar al tercer sector cooperativo y también así lo consideraron los ediles de Frente de Todos-PJ, Lima en Crecimiento, UCR-Juntos, Frente Renovador y Socialismo de Todos. No obstante, hubo posturas diferentes.

“Los pasos legales y administrativos han sido garantizados por las federaciones que nuclean a entidades cooperativas de la provincia. En todos los Concejo Deliberante han tratado pedidos similares ya que se trata de una medida conjunta de las distribuidoras bonaerenses del tercer sector”, explicó la concejal del Frente de Todos, Tania Caputo.

En el recinto, y durante toda la sesión, estuvo presente el vicepresidente del Consejo de Administración de la CEZ, Renato López, quien se mostró satisfecho y agradecido por el voto de confianza de una cooperativa eléctrica local.

Extender el contrato por dos años y realizar audiencias públicas en ese lapso fue lo que votaron concejales del Pro-Juntos en un despacho de comisión por la minoría. Sin embargo, prevaleció la postura mayoritaria del Frente de Todos y se votó la extensión del contrato por treinta años.

“Deberíamos poder hablado de forma institucional con la Cooperativa para saber sus planes de inversión, sus cuentas y sus litigios pendientes, pero por sobre todas las cosas propusimos escuchar a los vecinos de Zárate que son quienes mejor evalúan el servicio de luz”, dijo el concejal Marcelo Matzkin en la sesión.

Asimismo afirmó que la iniciativa del Ejecutivo municipal contó sólo con la negativa de los 8 concejales del PRO “muestran que no quieren discutir de cara a la sociedad, nosotros nos debemos a ellos y tuvimos una propuesta de dos años de prórroga para que en ese lapso haya audiencias públicas y expliquen a los zarateños como van a frenar los cortes de luz constantes”, dijo.

En medio del debate, Matzkin sintetizó el reclamo ciudadano y dijo “quienes votaron esto sin siquiera ver un plan de inversiones para que a los zarateños no les corten la luz por cualquier motivo, van a ser los que le van a explicar a nuestros vecinos porqué votaron esto de esta forma.”

El argumento se basó en la necesidad de apoyar al tercer sector cooperativo. Se aprobó extender el contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica de Zárate por 30 años.

La CEZ

En diciembre de 1934, una asamblea popular, reunida en el Teatro Coliseo de Zárate, decidió la conformación de una nueva Cooperativa que tendría a su cargo la distribución del Servicio Eléctrico en la ciudad de Zárate. Seis meses después, el 12 de Mayo de 1935, volvió a reunirse la asamblea popular dando vida a la Cooperativa a través de la designación del primer Directorio que sentó las bases de la nueva institución con el objetivo de generar acciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población.

Sus primeros años de vida transitan sostenidos por el esfuerzo de su gente, compitiendo con prestadores privados primero, y estatales después, pero encaminados hacia la consolidación del servicio y la madurez de la institución. Así fue que en 1936 se firma el Estatuto Social que rige el funcionamiento de la entidad bajo los principios y valores del cooperativismo.

A partir de entonces comienza el proceso de afianzamiento. En junio de 1940 se coloca la piedra fundamental en donde más tarde, el 25 de Mayo de 1941, se inauguraría el impactante edificio de la calle Rivadavia. En el año 1951 la Cooperativa pone en marcha la primera usina propia para el alumbrado público.

Con el correr de los años, la inserción de la Cooperativa de Electricidad en la comunidad fue creciendo consolidada en las premisas de calidad, servicio y cooperación.

El crecimiento de su masa societaria y la consolidación de la planta eléctrica, que a partir del año 1982 completa la transferencia de todo el servicio eléctrico de Zárate, llevan a que en el año 1989 se inaugure la sede social y administrativa.

A lo largo de su historia, Cooperativa supo dar respuesta a cada desafío que el Partido de Zárate le presentó. Desde la Recolección de Residuos y el servicio de Agua y Cloacas, hasta la provisión de Internet, Cooperativa asumió cada prestación dignamente hasta que las necesidades y la coyuntura cambiaron.

Hoy se están ampliando los servicios para continuar satisfaciendo las demandas y necesidades de los asociados.

El servicio de Fibra Óptica es un logro que representa una respuesta concreta a la conectividad hoy tan necesaria en los sectores mas relegados.

Desde la puesta en marcha del servicio con Oficina Comercial propia, el nodo técnico en el edificio de calle Antártida Argentina y por ahora sólo en barrio San Jacinto, la cantidad de usuarios crece día a día

Comparte esto: Twitter

Facebook