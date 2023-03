Día de la Mujer: Por qué se celebra el 8 de Marzo

Este jueves 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha donde se conmemora la lucha constante de las mujeres por su participación en igualdad de condiciones que los hombres.

Cómo empieza este día. En 1910 la Internacional socialista proclamó el Día de la Mujer como homenaje al movimiento a favor de los derechos de la mujer en búsqueda del sufragio electoral y si bien no se estableció una fecha para conmemorar, al año siguiente se celebró en algunos países.

El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Dinamarca, Suiza, Austria y Alemania donde asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres exigiendo el derecho al trabajo y diciéndole no a la discriminación laboral.

Una semana después, ocurrió un suceso trágico que mostró la precaria situación de las mujeres con respecto a sus derechos laborales en Nueva York, un incendio en la fábrica Triangle que dejó 140 víctimas y generó repercusiones en la legislación estadounidense generando una alerta de las condiciones laborales de las mujeres en el mundo.

En Rusia entre 1913 y 1914 las mujeres celebraron su día a fin de febrero mientras que en el resto de Europa se esperaba el 8 de marzo. En 1917 las mujeres rusas realizaron una huelga que obligó al zar Nicolás II abdicar y luego, el gobierno provisional le otorgó el derecho al voto.

Desde entonces se celebra el 8 de marzo y en 1975 la Organización de Las Naciones Unidas lo constituyo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en dicha fecha.

En nuestro país. Este jueves se dará lugar al Paro Internacional de Mujeres que tuvo lugar en octubre de 2016 tras la huelga que se protagonizó en Polonia contra la penalización del aborto, “desde que existe el paro del 8M le encontré sentido, salimos a la calle, hablamos de lo que necesitamos y espero que mañana seamos un montón y que pare la mayoría que lo desee, que se sepa lo que queremos y que no es solamente en contra la violencia machista sino también contra la precarización y los despidos”, cerró Godoy.

Aunque la convocatoria en cada país tiene sus peculiaridades, todos comparten la reivindicación de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres, hombres y la comunidad LGBTIQ en todos los ámbitos de la sociedad.

Comparte esto: Twitter

Facebook