Se asistió a unas 670 mil mujeres y LGBTQ+ durante los últimos nueve años

Desde el 2013 y hasta diciembre del 2022 un total de 669.339 mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans y queers (LGBTQ+) recibieron asistencia estatal por violencia de género. La cifra, que también incluye a quienes realizaron consultas sobre esta temática, se desprende del Primer Informe Estadístico Global del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) presentado este lunes, por la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.

A lo largo de sus 24 páginas, el documento explica, entre otras cosas, que “el SICVG tiene un doble propósito: sistematizar la información con un enfoque estadístico y ser una herramienta de consulta, articulación y seguimiento”.

El análisis determinó que el 97,5% de las personas agredidas son mujeres y, el resto del porcentaje, corresponde a LGBTIQ+.

Con respecto al país: la provincia y la Ciudad de Buenos Aries, Córdoba, San Juan y Tucumán son los distritos con mayores registros. También se reveló que en el ámbito doméstico es donde más se manifiesta la violencia, con un 97,1 % de los registros. Le siguen el 1,3 % con violencia laboral y el 1,2 % con violencia institucional.

Respecto a las características de las personas agresoras el informe es contundente: el 95,8 % son varones; de los cuales el 87,8 % son la pareja o ex pareja de la persona en situación de violencia.

Además de los datos clásicos como la modalidad, el tipo de violencia, la provincia de residencia y el vínculo con la persona agresora, el SICVG da cuenta del nivel de riesgo, las conductas violentas experimentadas, características de interseccionalidad como migración, población indígena, afrodescendientes, trata, conflicto con la ley penal, entre otras.

También el Sistema incorporó datos sobre violencia contra la libertad reproductiva (190 registros), violencia obstétrica (160), violencia en el espacio público (110) y violencia política (8). “Si bien aún son datos residuales, es importante destacar que comenzamos a tener registros de esas situaciones que podrán ser analizadas con más detalle mediante otro tipo de abordajes”, apunta el documento.

De acuerdo con el SICVG, una misma persona puede ser víctima de distintos tipos de violencia a la vez, pero a los efectos estadísticos se diferenció entre psicológica (85%); seguida por la física (74,3%), la económica (40%), simbólica (30,1%), ambiental -cuando se dañan objetos de las víctimas- (19,7%) y sexual (19,2%).

También aportó que sólo el 10% de las víctimas no tiene niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad a cargo, es decir, el 90% son cuidadoras.

Sobre las intervenciones ante estas situaciones, la mayoría de las personas recurrió a la Policía y a la justicia. En pocas ocasiones al sistema de salud o a dispositivos de protección integral.

Durante el evento de presentación del documento, la ministra Mazzina destacó la construcción del SICVG, lo definió como “una herramienta única en Argentina” que, no solo “permite conocer en profundidad” las características de las violencias de género, sino también determinar el nivel de riesgo en que se encuentra una persona. Además, aseguró que su concreción responde a una demanda histórica de contar con datos estadísticos sobre las violencias por motivos de género por parte de las organizaciones feministas.

