Momentos de tensión por incendios en cercanía de las centrales nucleares

Ayer por la mañana incendios de pastizales afectaron la zona de Lima y las centrales nucleares de Atucha, en ambos márgenes del Río Paraná.

El fuego en el Delta sigue descontrolado y como anteriormente afectó la visibilidad y el tránsito de rutas nacionales y provinciales, ayer lo hizo en la zona de las centrales nucleares de Atucha I y II, en el mismo complejo nuclear.

Cuatro dotaciones de bomberos, tres helicópteros de Policía y un avión hidrante del Servicio Nacional del Manejo del Fuego trabajaron en inmediaciones a la planta nuclear para controlar el fuego. De hecho, empleados de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares, observaron cómo pasaban estas naves por sobre sus cabezas, generando preocupación por el desarrollo de los incendios que afectaron el normal desenvolvimiento de la planta.

Lo cierto es que las llamas llegaron hasta menos de 700 metros del globo de Atucha I, lo cual generó cierta preocupación e intranquilidad en el personal.

Lo informado por fuentes oficiales, es que el fuego pareció controlado, cerca de la 11 de la mañana, pero por la acción del viento provocó que alrededor de las 13:15 se volviera a activar la vigilancia del sector y allí es donde Barómetro Zárate retomó el soporte meteorológico para colaborar con los bomberos.

También se requirió el apoyo externo de Defensa Civil de Buenos Aires, Región 8; Bomberos de Compañía 12, 13 y del Plan Nacional del Manejo del Fuego.

Por lo tanto la situación se complicó y la empresa operadora de las centrales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), decidió el “egreso preventivo anticipado” de todo el personal para las 13:30 horas.

COMUNICADOS DE NASA

Según el parte oficial de NASA, no se trató de una evacuación sino de un “egreso preventivo anticipado” dada la presencia del humo, que afectaba la respiración y el normal desarrollo de las tareas laborales.

“Informamos que la operación segura de la Central Nuclear Atucha I no se ve afectada por los focos de incendio que se registran en la zona lindera al Río Paraná de la Palmas, en cuyo margen está ubicado el Complejo Nuclear Atucha. Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Lima, representantes del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, trabajan en la zona. La empresa también colabora con su guardia de bomberos de forma preventiva. Reiteramos que la situación está bajo control operativo sin riesgos de afectación al sitio Atucha. Asimismo, la empresa continua monitoreando la evolución del tema en función de garantizar el funcionamiento seguro de las instalaciones”, fue el comunicado enviado por la empresa alrededor de las 11:15 de la mañana.

Dos horas más tarde, el comunicado difundido fue el siguiente; “reiteramos que la operación segura de la Central Nuclear Atucha I no se ve afectada por los focos de incendio que se registran en la zona lindera al Río Paraná de la Palmas, en cuyo margen está ubicado el Complejo Nuclear Atucha. Ante una posible presencia de humo en las instalaciones, se definió anticipar una hora el egreso del personal de planta no afectado a la operación de la misma. Aclaramos que esto no es una evacuación de la planta y que el funcionamiento de la misma continúa sin inconvenientes”, reiteraron.

Cerca de la 17 horas, el fuego ya se encontraba «controlado». Los bomberos locales recibieron apoyo de sus pares de Garín y Escobar.

