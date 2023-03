Conseguir remis por la noche sigue siendo tarea complicada

Como vienen planteando desde el sector, tener un remis en Zárate es costoso y riesgoso. Basta con ver a las agencias de remises que siempre están buscando autos para reforzar su flota. Y estos vehículos, muchas veces, son muy antiguos para trabajar. Tienen 15 o 20 años.

Durante todo el año pasado la inseguridad y el proceso inflacionario descontrolado terminó por afectar al sector ya que lo recaudado les alcanza sólo para subsistir dado que los repuestos aumentan y cada pieza que se rompe cuesta mucho poder recuperarla sólo con el costo del viaje. En algunos casos, los choferes confirman que las autopartes aumentaron ya más de un 100%.

Hace pocos meses muchos vecinos comenzaron a ver que la situación del faltante de remises durante la noche se hacía cada vez más evidente. Las pocas agencias que trabajan de noche tienen pocos coches, y las demoras son muchas para los pasajeros que necesitan trasladarse durante esta época, en donde los días son más largos y más aún durante los fines de semana.

Por lo tanto, aún un aumento de tarifas, los choferes y propietarios de taxis y remises que deben trabajar, prácticamente, a pérdida; o ganar lo mínimo para subsistir rezando para que el coche no se rompa o no sufrir un accidente que implique gastos extras. Aunque no es nada fácil trabajar con el mal estado que presentan baches y pozos.

La demanda, por otro lado, habilitó a que mujeres choferes también comiencen a abrirse camino en el rubro teniendo en cuenta que muchas mujeres piden que sean mujeres las choferes, más aún cuando hay un grupo de menores que van al club o que salen a bailar al boliche. Ellas se sienten más seguras cuando la chofer es mujer, y sus padres también.

Por el Día Internacional de la Mujer, este medio entrevistó a Flor, una remisera que tiene una gran clientela fija y brinda un servicio exclusivo para mujeres. Pero ahora, con la ley de “Alcohol Cero”, muchos vecinos que asisten a un almuerzo o cena, deben planificar un “conductor designado”. En realidad, siempre deberían haberlo hecho y no conducir con alcohol. Por lo tanto, la opción del remis es la más buscada pero no hay coches dado que existen pocas remiseras que trabajan de noche.

Y, nuevamente, el principal motivo es la problemática vinculada con la inseguridad; que es una constante desde hace años. Esta es la principal situación por la que muchos remiseros ya no deciden trabajar de noche, la inseguridad y la violencia. Ya nadie se arriesga a trabajar por tan poco dinero y que le roben el handy, el celular o hasta el auto. O que lo golpeen o le disparen un balazo.

Por lo tanto, se trata de un rubro afectado y que genera diversas problemáticas también para la gran demanda que hoy necesita un remis en horas de la noche para trasladarse.

