Oscuridad y poca señalización en la obra de reparación de la Ruta 6

Días atrás desde este medio se informó sobre la puesta en marcha de un nuevo tramo de la obra en la Ruta 6 a la altura del barrio San Cayetano, la cual presenta intervenciones en ambos sentidos de la autovía.

En ese marco, las máquinas que se encuentran trabajando en el lugar ya realizaron la rotura del pavimento en algunos segmentos a los fines de reponerlo en los próximos días y generar mejoras en la transitabilidad.

Se trata de una ruta muy concurrida y que no solo representa una de las principales vías de conexión entre Zárate y Campana, sino que además es muy utilizada por las personas que viajan hacia o desde la provincia de Entre Ríos y la zona del litoral.

En reiteradas ocasiones, automovilistas que circulan a diario puntualizaron en la falta de mantenimiento de la autovía -razón por la cual se está llevando a cabo esta obra- así como también la falta de luminarias, lo que genera diversos peligros para quienes transitan por allí.

En ese marco, días atrás un motociclista que circulaba sentido a Campana, sufrió un accidente con su vehículo al no divisar a tiempo la reducción de calzada. El hombre no resultó herido de gravedad y fue asistido por otros automovilistas y equipos de emergencia, según detallaron fuentes consultadas.

Cabe remarcar que si bien existe señalización en ambos sentidos, la misma resulta muy precaria ya que solo cuenta con barriles pintados de color anaranjado y cartelería que indica la obra en proceso. Según pudo constatar este medio, durante el horario nocturno resulta difícil advertir la reducción de carriles, ya que los dispositivos refractarios son escasos o nulos y en varios tramos el sistema de alumbrado de la autovía se encuentra fuera de servicio.

En los últimos días se retomaron las obras de la Ruta 6 entre Zárate y Campana.

