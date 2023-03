Ritondo y Matzkin visitaron a víctimas de la inseguridad

El Precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, visitó Zárate acompañado por el concejal Marcelo Matzkin y dialogó con víctimas de la inseguridad.

Tras la charla con el propietario de “Pastas Cracco” situada en Marimón y Bolívar, y que sufrieran un importante robo en su comercio días pasados, el referente de JUNTOS Marcelo Matzkin dijo: “siempre estamos del lado de la víctima, la seguridad es algo en lo que no se invierte en Zárate porque no hay decisión política, nosotros tenemos los equipos y la voluntad de trabajar en el tema”.

Por su parte Cristian Ritondo comentó: “Zárate está muy deteriorada en seguridad, necesita cambiar para atender efectivamente este problema y Marcelo Matzkin está trabajando con nuestros equipos técnicos en la materia”.

De esta forma, Ritondo recorrió nuevamente Zárate y junto con Matzkin visitaron vecinos que fueron víctimas de la inseguridad en las últimas semanas.

LA VISITA DE PATRICIA BULLRICH

Días atrás fue Patricia Bullrich quien junto a Matzkin advirtieron la situación de inseguridad por la que está pasando el distrito de Zárate, con una suba en los homicidios en los primeros tres meses del año, a ello el concejal de Juntos dijo: “en el 2019 Caffaro, Kicillof y Alberto Fernández fueron en la misma boleta y prometieron seguridad, hoy entre ellos no se hablan y los vecinos somos rehenes de esta situación que debe cambiar”.

Dialogaron con vecinos que fueron víctimas de robos.

