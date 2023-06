Bomberos tuvieron un merecido reconocimiento

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario, en la mañana de ayer se llevó a cabo un emotivo acto en homenaje a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca.

La actividad se llevó a cabo en la plazoleta de Pacheco y Tierra del Fuego, donde estuvieron presentes miembros del Cuerpo de Reserva del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate, integrantes del Cuerpo Activo, cadetes, miembros de la comisión directiva, así como también autoridades municipales, legisladores y vecinos que asistieron al encuentro.

Este año, el acto tuvo una carga de emotividad mayor ante el reciente fallecimiento de Héctor Azcárate, quien se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo tras una larga trayectoria bomberil.

Durante el acto, se recordó a los servidores fallecidos y se llevó a cabo el izado de pabellones, para luego dar lugar a distintos referentes que colocaron ofrendas florales al pie del monumento emplazado en el lugar. Más tarde, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional. También hubo bendiciones a cargo de Luciano Laitano, Cura Párroco de la Parroquia Santa Teresa de Calcuta y palabras de los Miembros de la Cámara Pastoral de Zárate, Pastores Jorge Vergara y Gabriel Micucci.

Tras el acto, el actual presidente del Consejo Directivo, Jorge García, señaló: “Es un día muy emotivo porque recordamos a Héctor, nos criamos casi juntos, siempre en familia, con la esposa y los hijos. En un principio hacíamos los cursos juntos, ascendimos los dos a oficiales y después anduvimos por toda la provincia armando todo el sistema bomberil”.

Sobre los desafíos y necesidades que presenta la institución, García dijo: “Desde el año 1990 que vengo reclamando un terreno del otro lado de la via, todavía no tenemos contestación de nada. Porque esto ya queda chico para todos, ediliciamente nos falta mucho en el cuartel, es una institución muy antigua, se acomodó en el año 1970 pero después de eso no se reformó mas y cada vez entran más chicos, mas personal femenino, hay que distribuir los vestuarios”.

En un mensaje a los bomberos en su día, añadió: “Que sigan trabajando como hasta ahora, que le den más a la institución algunos, ellos saben la vocación de servicio que tienen que tener, que se capaciten y que sean buenas personas dentro y fuera de la institución”.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Osvaldo Cáffaro, funcionarios, concejales el presidente de la Bomberos Voluntarios de Zárate, Jorge García, el vicepresidente de Bomberos,

Jorge Susalla; legisladores nacionales, concejales, autoridades de Fuerzas Federales de Seguridad, del Consejo Escolar, instituciones, entidades intermedias, vecinas y vecinos, entre otros.

