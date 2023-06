Ganó Zárate Basket y quedó a un paso del ascenso a la Liga Nacional

El tercer punto de la serie final por el ascenso a la Liga Nacional fue para Zárate Basket que el sábado por la noche, en un estadio totalmente repleto de espectadores, derrotó a Ame ghino de Villa María por 82 a 79 en tiempo suplementario (habían empatado en 71 puntos).

Así entonces Zárate Basket se puso adelante en la serie que ahora va ganando 2-1.

Esta noche volverán a jugar.

EL PARTIDO

Cada partido es una final y los dos lo saben. Por eso es que al partido del sábado no le faltó nada, tuvo todos los condimentos de una verdadera final de campeonato.

Zárate Basket arrancó el encuentro mucho mejor en ofensiva pero el visitante logró equilibrar el juego (iban 9-9 a los 5 minutos) con el aporte de Abeiro (6 puntos, 3 de 3 en dobles) como abanderado de la recuperación. Zárate contaba con las penetraciones de Andujar (que le dió buenos divi-dendos en ese primer cuarto) y más allá de un bajo promedio en tiros de tres puntos (3 de 8) logró irse al descanso ganando por 2 puntos (21-19).

En el segundo parcial el local marcó un leve predominio. Ameghino tuvo muchos proble mas en ataque (solo 2 puntos en los primeros 5 minutos de juego) pero aún así no pudo escaparse más de 6 puntos en el tablero (ganaba Zárate 27-21). Hasta que apareció Agustín Brocal en la parte final de ese segundo cuarto aportando 8 puntos seguidos (un triple, un doble y otra jugadas de tres puntos, gol y falta) para sacar una ventaja de 9 puntos (35-26).

En el segundo período (tercer cuarto) Ameghino se recuperó de una desventaja de 10 puntos (41-31) para volver a emparejar el partido. Ahora era Zárate el que tenía problemas en ofensiva, con pérdidas y ti ros apurados mientras su rival disfrutaba de muchas facilida-des y una buena efectividad en tiros de tres puntos (Beigier y Martinez le dieron 9 puntos) para cerrar ese parcial con una pequeña ventaja de solo 1 punto (53-54).

Los últimos diez minutos se jugaron bajo una gran tensión, algo que era evidente a partir de la paridad en el marcador.

El equipo cordobés logró una ventaja de 4 puntos a un minuto del final (67-71) pero Zárate Basket llevó el partido a un final cerrado, equilibrado gracias a su efectividad en lan zamientos libres.

Final y empate en 71 puntos que obligó a una extensión de partido de 5 minutos.

Allí Zárate Basket siempre tuvo el dominio del marcador, aunque Ameghino no bajó los brazos pero pagó caro un bajo promedio de aciertos en libres (4 de 10) además de 0 de 2 en triples. Un triple de Pineda más una serie de buenas defensas fueron claves en el local para quedarse con el partido y la ventaja en la serie por el ascen-so a la Liga Nacional.

