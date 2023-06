Se ponen en juego diez bancas en el Concejo Deliberante

El mes de junio comenzó con los pasillos del Concejo Deliberante con menos actividad a instancias de una campaña electoral que ha comenzado con miras al cierre de listas a finales de este mes, y a la conformación de esas nóminas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el mes Agosto.

Ambas fuerzas políticas que hoy se dividen en mitades el cuerpo de concejales tienen mucho para perder y para ganar.

La paridad de diez concejales referenciados en el Frente de Todos y de Juntos es compleja; ya que dentro el oficialismo el Partido Justicialista en el Frente de Todos ha adquirido autonomía política y muchos proyectos los viene votando con la oposición y de forma diferente al Frente de Todos Zárate-Lima (Nuevo Zárate). Y en Juntos, con dos espacios alineados en el HCD pero con diferencias en cuanto a lo electoral: el Pro y la UCR:

Todo va adquiriendo dinámica de año electoral y así lo sienten los propios concejales que ocupan una banca pero también buscan renovarla u otras ambiciones políticas locales.

LAS BANCAS EN JUEGO

Los concejales con mandato hasta fin de año son: Olga Cerato (PJ-FdT), Tania Caputo (Frente de Todos), Marcelo Torres (Peronismo Renovador), Javier Yagode (Frente de Todos), la banca de Mariana Conturbi, ocupada por Cristina Anfolisi (Frente de Todos), Ariel Ríos (Frente de Todos) y Lorena Bustos (Lima en Crecimiento).

En tanto, Juntos pondrá tres bancas en juego, correspondientes al espacio del Pro: Walter Unrein, Natalia Blanco, y Marcelo Pastore.

CIERRE DE LISTAS

La primera fecha estipulada en el cronograma electoral está relacionada a la definición de las alianzas electorales: el 14 de junio es el día límite para que todos los partidos entreguen sus alianzas a la Justicia Electoral.

Las listas, con todos los precandidatos confirmados de cara a las PASO, deberán presentarse de manera oficial el 24 de junio, 50 días antes del 13 de agosto. Los nombres que resulten victoriosos en su respectiva interna partidaria podrán a su vez presentarse en la elección general del 22 de octubre.

La presentación definitiva de las listas marca también otra etapa en el proceso eleccionario: el comienzo de la campaña electoral. El 9 de julio comenzarán a proyectarse los spots publicitarios en medios audiovisuales y las campañas se extenderán hasta el 11 de agosto a las 8 horas, momento en el comenzará la veda.

La elección de autoridades de mesa

Las autoridades de mesa son aquellas personas que deben estar presentes durante todo el comicio, desde la apertura hasta la clausura del acto electoral, para cumplir con tareas esenciales, las cuales engloban desde labrar las actas correspondientes, hasta realizar el escrutinio provisorio.

Quien sea autoridad de mesa para las PASO 2023 del próximo 13 de agosto, también lo será en las elecciones generales del domingo 22 de octubre. Además, el Ministerio del Interior fijó el monto de $2.500 en concepto de viático por cumplir la tarea asignada de autoridad de mesa, monto que será abonado dentro de los sesenta días de realizado el comicio.

Cualquier electora o elector puede ser autoridad de mesa. Sólo tiene que tener entre 18 y 70 años, residir en la sección electoral donde se debe desempeñar, saber leer, escribir y no encontrarse afiliada o afiliado a ningún partido político.

La designación de las autoridades de mesa es llevada a cabo por la Justicia Electoral de cada distrito mediante un sorteo, y es comunicada a la personas a través del correo oficial. Por su parte, quienes deseen participar deberán inscribirse en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

La ley 19.945 establece una pena de prisión de seis meses a dos años para las personas que no concurran al lugar donde deba cumplir su función de autoridad de mesa o la abandonase sin causa justificada.

En tanto, la ley estipula que por razones de enfermedad o fuerza mayor debidamente justificadas, quien esté designado como autoridad puede no ejercer esta función.

También quedan exceptuadas aquellas personas que cumplen funciones de organización y/o dirección de un partido político o sea candidata o candidato en las elecciones.

La excusación debe realizarse dentro de los tres días posteriores a la notificación de la designación. Luego de ese lapso solo se admite por causas acontecidas después, las que deben ser consideradas especialmente por la Justicia Nacional Electoral.

