El CAREM tiene un 78% de avance de obra y emplea a 700 trabajadores

El proyecto de construcción del CAREM 32, el primer reactor nuclear tipo SMR de baja potencia, se encuentra avanzando a paso firme.

Se trata de un proyecto a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y se ubica en un predio ubicado al lado del Complejo Nuclear Atucha, en la ciudad de Lima.

El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) es un prototipo funcional íntegramente diseñado y construido en el país, que será utilizado para abastecer de electricidad a una ciudad de, aproximadamente, 120 mil habitantes

En el mismo complejo funcionan también las centrales nucleares Atucha I y II, operadas por Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA). El proyecto se encuentra registrado por en el sistema Bapin bajo el N°30251. El avance de obra civil del edificio es el 78% y el avance físico general del proyecto es del 62%. Y la obra ha llegado a su pico y, en la actualidad, está empleando a un promedio de entre 700 y 800 trabajadores de la construcción.

EL PROYECTO

La ley nacional 26.566, promulgada en diciembre de 2009, declaró de interés nacional el diseño, ejecución y puesta en marcha del Prototipo de Reactor CAREM bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), facultando al organismo a celebrar los contratos que resulten necesarios con Nucleoeléctrica Argentina.

El Carem 25 es el prototipo de un reactor nuclear modular que se viene desarrollando y ensamblando desde el año 2006 en Lima, con la idea de comercializarlo como el reactor nuclear argentino, y que tiene como objetivo abastecer de electricidad a ciudades aisladas.

Luego de la finalización de la central nuclear de Atucha 2 y de la suspensión de nuevos proyectos nucleares como Atucha 3; miles de trabajadores quedaron sin empleo muchos ya afincados en Zárate y provenientes de otros lugares. Esto generó un desequilibrio en la bolsa de trabajo de la Uocra local con impacto en lo social y económico en toda la ciudad.

Sin embargo desde el año 2011 se está construyendo, en un predio aledaño a Atucha 2, el proyecto CAREM, que consta de la construcción de un reactor nuclear modular diseñado y producido 100% por científicos e ingenieros de nuestro país y que emplea a cientos de trabajadores de la construcción.

El reactor nuclear del CAREM 25 es uno de los proyectos pioneros entre los pequeños reactores modulares, conocidos como SMR (Small Modular Reactors). Es un reactor modular de potencia utilizado para dar energía y para la producción de radioisótopos. Al ser pequeño, el costo es menor y aumenta la eficiencia (ya que suele tener una vida útil más larga), sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias económicas en las que se encuentra el país. Además, es un prototipo multipropósito, ya que puede desarrollarse sobre distintos rubros y funcionar para variadas actividades. Esto lo convierte en un reactor más flexible y versátil para su uso comercial.

Al ser un reactor de potencia, uno de sus grandes puntos fuertes y claves es el de dar energía, y justamente uno de sus objetivos principales es poder abastecer zonas alejadas de los grandes centros urbanos o fábricas que tienen un gran consumo de energía.

En esta primera versión, el CAREM 25 será capaz de generar 32 megavatios eléctricos. A su vez, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está trabajando para que, en su uso comercial, pueda tener una potencia máxima de entre 100 y 120 megavatios eléctricos.

En vistas a la transición energética y la lucha contra el cambio climático, el CAREM 25 podría utilizarse para la desalinización del agua y la producción de hidrógeno. En ese sentido, como toda central nuclear, este reactor no emite dióxido de carbono.

También, desde CNEA comunicaron cuáles serán los próximos pasos. Por un lado, calificar el concepto del reactor nuclear, para que luego se pueda exportar como se hizo con los reactores de investigación de desarrollo nacional, donde INVAP y la CNEA cuentan con gran experiencia. Se busca generar, al mismo tiempo, capacidades para el desarrollo de futuros proyectos cruciales e importantes para la CNEA.

A su vez, se busca incorporar centrales nucleoeléctricas de diseño de CNEA al Sistema Interconectado Nacional, también conocido como Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Es una red eléctrica que, a través de tendidos de alta tensión, conecta distintas regiones del país. Sería una gran alianza para poner en funcionamiento la energía que podría proveer el reactor. Como último y no menos importante, obviamente el máximo objetivo es consolidar al país como un referente mundial en el sector nuclear.

Si bien se espera que la construcción finalice en 2024 está previsto que el CAREM 25 esté listo para usarse en 2027.

Las exportaciones de este tipo de proyectos, como ya ocurrió con los reactores de investigación argentinos, generalmente se hacen a través de la firma INVAP, y este modelo no sería la excepción.

La obra que se lleva adelante en un predio lindero a las centrales nucleares ha llegado a su pico y, en la actualidad, está empleando a un promedio de entre 700 y 800 trabajadores de la construcción.

