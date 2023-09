Los casos de COVID-19 continúan en aumento

Aunque el Covid-19 no esté en los niveles de contagio de hace dos años, llamó la atención el dato que aportó el Ministerio de Salud a través de su Boletín Epidemiológico: en la Argentina los casos vienen en aumento desde la segunda mitad de julio pasado y siguieron creciendo durante agosto.

Si se tiene en cuenta la fecha de inicio de los síntomas, el promedio semanal diario de casos confirmados fue de 134 durante la primera semana de agosto. Es una suba que implica un aumento del 190% en un mes.

Estos números reflejan la cantidad de personas que se testearon o debieron ser atendidas en hospitales o clínicas, sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta a quienes no tienen síntomas o no se realizan PCR.

En base a la información disponible, 14 de las 24 jurisdicciones que conforman la Argentina están teniendo casos en aumento.

Esta suba de casos hizo que el coronavirus volviera a ser el patógeno predominante por sobre otros virus respiratorios que se monitorean, como el virus de la gripe y el virus sincicial respiratorio (que causa la bronquiolitis).

Otro dato no menor es que el Covid sigue causando muertes. En la primera semana de septiembre se reportaron 16 personas fallecidas. Desde 2020 hasta ahora hubo 130.641 muertes notificadas por el COVID en Argentina.

Los motivos de la suba

Uno de los motivos del aumento de casos sería el ingreso al país de un sublinaje del coronavirus que es más transmisible. Popularmente conocido como Eris, su nombre para la Organización Mundial de la Salud es EG.5.

Otro factor que se destaca es la baja en la vacunación, muy pocas personas han continuado aplicando las dosis de refuerzo.

El descenso de los casos y las muertes llevó a que muchas personas creyeran que el COVID ya pasó y eso hizo que bajaran los números de personas que se aplican las dosis de refuerzo que se necesitan para contar con inmunidad.

Actualmente, más de 36 millones de personas con el esquema primario completo todavía no recibió alguna dosis de refuerzo en los últimos 6 meses, según advirtió el último Boletín Epidemiológico Nacional de la cartera de Salud.

Los centros de salud están atendiendo a más personas con COVID-19.

Jornada sanitaria en Plaza Mitre

Como todos los miércoles, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Zárate llevará a cabo de manera gratuita una nueva jornada de control de salud y vacunación.

Los vecinos podrán vacunarse contra Gripe, Neumonía y completar sus esquemas de vacunación contra el COVID-19.

Quiénes deben vacunarse

Los mayores de 50 e inmunosuprimidos de cualquier edad deben colocarse una dosis cada 6 meses.

Los menores de 50 con enfermedades crónicas (diabetes, asma, EPOC, entre otras) deberán colocarse una dosis a los 6 meses de la última y luego una cada 12 meses.

Los menores de 50 años sanos tienen que vacunarse con una dosis cada 12 meses.

Finalmente, las personas gestantes, si pasaron 6 meses o más de su última dosis, tienen que vacunarse.

Los miércoles, vecinos pueden vacunarse en Plaza Mitre.

