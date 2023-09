Evacuaron la Escuela Técnica 1 por una amenaza de bomba

En la mañana de ayer, alrededor de las 11.55 horas, la comunidad educativa de la EEST N°1, ex Colegio Industrial, vivió momentos de preocupación tras un llamado anónimo a un ex docente de la institución que informaba sobre la presencia de un artefacto explosivo en el edificio ubicado en avenida Anta y Güemes.

La institución se vio sorprendida por la visita inesperada del personal del Cuartel de Bomberos y de las fuerzas policiales, quienes arribaron al lugar con una orden de evacuación para el edificio.

Este inusual suceso fue desencadenado por un mensaje de Whatsapp recibido por un ex docente jubilado de la EEST N°1, en el que se le advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones escolares. Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, se procedió a evacuar el edificio de manera inmediata.

Desde la institución, detallaron que en el momento de la evacuación, se encontraban dentro del edificio cuatro cursos que estaban en el quinto módulo, así como un grupo de estudiantes de educación física. Todos los estudiantes fueron reunidos en los puntos de encuentro designados, bajo la supervisión de sus respectivos docentes.

Alrededor de las 13 horas, el Escuadrón Antiexplosivos de San Isidro llegó a las instalaciones de la EEST N°1 para llevar a cabo una inspección exhaustiva del edificio. Tras una minuciosa revisión, se confirmó que no se encontraba ningún dispositivo explosivo en la institución, lo que permitió que, finalmente, a las 14 horas, el escuadrón se retirara del establecimiento, permitiendo la reanudación de las actividades de manera segura.

Con el objetivo de mantener informadas a las familias y asegurar la tranquilidad de la comunidad, se llevó a cabo la notificación sobre el proceso de evacuación y la situación que enfrentaron. Además, por precaución y en beneficio de la seguridad de los alumnos, se suspendieron todas las actividades programadas para el turno tarde.

“Nos complace informar que, a partir del turno vespertino, todas las actividades se reanudarán con normalidad. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y personal son nuestra máxima prioridad, y continuaremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar un entorno de aprendizaje seguro”, expresaron desde la institución.

