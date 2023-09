Ley de Alquileres: el Senado votará entre dos propuestas

El Senado de la Nación avanzó finalmente con dos proyectos sobre la Ley de Alquileres después de semanas de debate en la Comisión de Legislación General: habrá un dictamen por el oficialismo y otro por la oposición.

El bloque de Juntos por el Cambio buscaría sancionar la ley que llegó con aprobación de la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo, quien contaría con el apoyo de senadores provinciales para imponerse en la votación, propone cambios en los tiempos de renovación de los contratos de alquiler (que mantendría los tres años de la actual legislación, distinta a los dos años solicitados por la oposición) y en los índices de actualización de incrementos.

Sin embargo, habría consenso en establecer un plazo de seis meses para actualizar el precio del alquiler, que representa un punto medio entre los cuatro meses aprobada por la oposición en Diputados y los doce meses que quería conservar el oficialismo.

EL DEBATE

A la hora de tomar la palabra por la oposición, el senador riojano Julio Martínez entendió que «la ley actual sería buena en un país sin inflación, pero esta propuesta no va a eliminar los inconvenientes. No estamos solucionando el tema, solo poniendo ideología».

«Me gustaría entender si ustedes consideran que esto va a traer más propiedades al mercado o va a seguir sucediendo lo que está pasando ahora», criticó la senadora porteña de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri.

Por su parte, desde el oficialismo la senadora bonaerense Juliana Di Tullio sostuvo: «A mí me queda claro quién tiene más fuerza porque quitaron a todas sus propiedades del mercado es porque hay una situación de poder por sobre otra. Esto es lo que estamos tratando de enmendar». A su vez recordó que la propuesta del oficialismo de que se estima «entre un alquiler y medio y dos alquileres el monto que un propietario puede deducir a partir de los beneficios. No creo que no sea un buen incentivo para los pequeños propietarios».

Al igual que otros legisladores en la jornada, el senador formoseño José Mayans (Frente de Todos) destacó la actividad que conserva el Senado pese a las diferencias de los bloques en sus respectivos dictámenes: «Vamos a tratar hacer funcionar el parlamento, porque tenemos demasiados temas para tratar». «Hay algunos que hay que esperar que venga el próximo presidente, hay otro que dice que hay que pasar el Presupuesto», añadió.

Otro de los senadores que tomó la palabra fue Guillermo Snopek, referente del bloque de Unidad Federal cuyos cinco legisladores pueden destrabar la votación. En ese sentido, adelantó que acompañarán al oficialismo: “Es necesario dictaminar y vamos a acompañar el dictamen en disidencia. Tenemos que discutir en el recinto, esa es nuestra voluntad, hay que lograr consensos».

QUE DICE EL PROYECTO APROBADO EN DIPUTADOS

El proyecto de reforma aprobado el miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

