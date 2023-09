Matzkin en Vipermun: “Invertir en seguridad no es un gasto”

En horas de la tarde de ayer, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin realizó una visita al barrio Vipermún, acompañado de Javier Velázquez donde dialogó con vecinos sobre sus propuestas para llevar adelante en la futura gestión, “la seguridad ante todo, no podemos desarrollarnos como barrio ni como ciudadanos si no tenemos seguridad, Zárate vive una situación sin precedentes de delitos” explico Matzkin.

En el marco de sus visitas a distintos barrios zarateños que Matzkin viene sosteniendo con su equipo, el candidato afirmó que “quiero hacerme cargo de esta situación, los barrios han sido olvidados por esta gestión de Cáffaro, y por el Gobernador Kicillof, mejor dicho, Zárate entero ha sido abandonado y hoy como vecinos tenemos el deber de trabajar para revertir esta situación”, dijo el actual edil zarateño quien se postula para ser intendente.

“Nos dijeron durante años que había un estado presente, pero la gente se siente cada vez más insegura, yo vengo como concejal advirtiendo esto y luchando hace años, votando en contra de cada presupuesto y rendición de cuentas al ver que bajaba la inversión en seguridad, yo quiero lo contrario, más inversión, más centralidad del tema para bajar la inseguridad, es mi prioridad” expresó Matzkin en su relato de lo que llama su “Prioridad número 1, que es la lucha contra la inseguridad”.

El candidato de Juntos aseguró que “la elección de octubre determinará qué es lo que queremos para Zárate, yo quiero como zarateño recuperar mucho de lo que es la identidad que siempre tuvimos, no quiero que se conurbanice más, ni con nuevos asentamientos ni con crecimiento desordenado, tenemos un lugar donde quiero profundizar la formación de los jóvenes con las empresas, utilizar el deporte para sacarlos de las drogas y donde el Municipio sea un facilitador para que los emprendedores pongan su negocio, sin trabas ni trámites absurdos” y prosiguió diciendo “planificamos bien Zárate, promoviendo la construcción como se lo expliqué a la Sociedad de Arquitectos y mejorando las frecuencias del transporte”.

“Una ciudad con inseguridad no se desarrolla, no se atraen inversiones y se deprimen más los precios del mercado, quiero que Zárate vuelva a florecer”, finalizó Matzkin

