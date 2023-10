Matzkin fue elegido intendente: “Voy a trabajar todos los días de gestión para solucionar los problemas”

El local de calle Pinto y Justa Lima estallaba ante la llegada de un fiscal, que traía resultados ampliamente superiores a Marceli Matzkin de Juntos por el Cambio en cada mesa de Zárate.

Sin dudas, los resultados eleccionarios fueron una verdadera sorpresa para Juntos como para Unión Por la Patria, dado que los resultados a nivel nacional y provincial mostraron una amplia diferencia entre UxP (Massa y Kicillof) y JxC (Bullrich y Grindetti).

Finalmente, cerca de las 21:15 Matkin salió a asumir su victoria, asegurando que la tendencia arriba sobre la candidata de Unión por la Patria, Agustina Propato, era “irreversible”.

“Voy a trabajar todos los días de mi gestión para solucionar los problemas de los vecinos. En Seguridad, infraestructura básica y salud”, dijo Matzkin, quien se mostró contento y, poco a poco, fue contagiándose de la euforia de su entorno, con militantes y representantes de Juntos que iban llegando.

Lágrimas de emoción, gente abrazada y un entorno que parecía no creer lo que estaba viviendo fueron la postal de la jornada que transformó al local de la esquina de Pinto y Justa Lima en una fiesta.

“Esperemos tener un municipio abierto para minimizar los tiempos de traspaso, de la gestión caffarista a nuestra gestión. Los empleados municipales que laburen bien van a seguir ya que el vecino nos pide que le solucionemos los problemas, no que nos peleemos”, aseguró Marcelo Matzkin.

La plataforma electoral de descentralizar los servicios municipales en los barrios, la relocalización de la campaña de Matzkin centrando la atención en Zárate, su correspondiente eslogan de, “elegí a alguien de Zárate”, la figura de peso del goleador de CADU, Javier Velázquez acompañándolo y el gran corte de boleta a favor del actual concejal son ejes para entender la victoria de Matzkin en Zárate, que no sólo fue histórica al cortar 16 años de caffarismo sino que fue inédita al ganarle a una candidata de Unión por la Patria, cuando esta fuerza referenciada en el kirchnerismo salió primera a nivel nacional y catapultó a Axel Kicillof en la provincia en su reelección.

