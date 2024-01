Se va a garantizar que «no se cobre el acceso a la salud a ninguna persona»

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió a la crisis y la decisión de la localidad bonaerense Pellegrini de cobrar el acceso a la salud. Detalló que «estamos trabajando para que en toda la Provincia no se cobre nunca el servicio de Salud, ni se les ponga barreras a los ciudadanos para acceder a la atención», indicó.

A través de una ordenanza (artículo 40), el gobierno municipal de Pergamino de Sofía Gambier (Juntos por el Cambio), le puso cese al «estado de gratuidad» del nosocomio “Dr. Guillermo del Soldato”. Además, cobrarán por el uso de la ambulancia y los envases de los medicamentos. Según consta en la normativa, que fue aprobada con los seis votos del oficialismo a favor y los cuatro de Unión por la Patria en contra, solo se atenderá de manera gratuita a «pacientes con necesidades básicas insatisfechas», los cuales van a ser «determinados por encuestas efectuadas por el área de Bienestar Social».

En tanto, para quienes cuenten con mutuales, los cobros se facturarán a las obras sociales, prepagas y/o aseguradoras, en tanto que aquellos vecinos que no tengan mutual, pero cuenten con capacidad de pago deberán abonar por las prestaciones médicas y sanatoriales.

Luego de la polémica, la intendenta Sofía Gambier se refirió a la situación del hospital y aseguró que el ingreso «sigue siendo irrestricto» por lo que «cualquier vecino, se mutualizado o no mutualizado que requiera del servicio de salud va a ser atendido como siempre lo ha sido».

«Para nuestra gestión, es prioridad que cualquier servicio que brindemos, y fundamentalmente el de salud que es un servicio esencial. Vamos a seguir trabajando día a día para que siga creciendo como lo viene haciendo, con responsabilidad y compromiso», cerró.

EN EL HOSPITAL DE ZARATE: LOGRAR UN RECUPERO

En una entrevista realizada por LA VOZ a los directivos del Hospital Virgen del Carmen de Zárate, se preguntó sobre los costos hospitalarios y la atención a los pacientes. “En cuanto a su funcionamiento, los gastos del Hospital son muy altos, el presupuesto de 2023 fue de 360 millones de pesos, sin contar salarios que los paga el gobierno provincial». Por ejemplo -señalo el director- «un día de internación en terapia intensiva tiene un costo de 350 mil pesos».

En este sentido, los directivos dieron a conocer a la población que concurre a atenderse al Hospital que si tiene cobertura social, sea prepaga u obra social que aporte la credencial, y si no tiene cobertura que lleve el DNI. El Hospital logra un recupero sea de las coberturas médicas, como de la Provincia de aquellos pacientes que no la tienen.

«Los gastos del Hospital son muy altos», habían asegurado directores del «Virgen del Carmen».

