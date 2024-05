Conmoción por el hallazgo de padre e hijo muertos en una vivienda en el Centro

La angustia reinaba ayer en el vecindario de la calle Gral. Paz al 500, casi Chacabuco. Fueron hallados muertos en la vivienda de la familia Buscaglia, padre e hijo. Según las primeras informaciones brindadas a este medio por la SecretarÍa de Seguridad de la Municipalidad, a cargo de Juan Manuel Iglesias, se trata, Germán Buscaglia de 69 años y Leandro Germán Buscaglia de 42.

Policía científica trabajaba ayer a la tarde en el lugar para determinar las causales de este trágico episodio ya que en primera instancia se verificó que hacía varios días que ambos estaban muertos. Aparentemente, habría fallecido primero el hijo quien fue encontrado cerca de la puerta de acceso a la casa lo que dificultó la policía ingresar, y luego habría muerto el padre quien estaba postrado en cama y no habría podido auxiliar al hijo ni siquiera alimentarse.

DECLARACIONES DE LA FISCAL ANDREA PALACIOS

La Fiscal Dra. Andrea Palacios estuvo en el lugar del hecho y explicó a LA VOZ, detalles de lo ocurrido. Según señaló, los fallecidos tenían un inquilino que fue a pagarles el alquiler de una casa lindante a la vivienda de Buscaglia. Nadie contestaba los llamados a la puerta ni el teléfono, y como hacía una semana que intentaban comunicarse con ellos, hablaron a la Policía. Una vez ésta en el lugar, desde un garaje vieron que había una persona muerta en una cama donde estaba postrada. Ingresaron a la casa, aunque con dificultad y encontraron también el cuerpo del hijo tirado en el piso.

Según continuó la Fiscal Palacios en su relato, se constató que eran padre e hijo. En el lugar, no hay ningún signo de criminalidad, según el viso que realizó la médica Dra. Fontela Vidal de Policía Científica. No hay signos de violencia dentro de la casa, aparentemente no hay faltantes ni cosas revueltas. Ellos estaban encerrados en la vivienda, y la policía debió romper la puerta para entrar. Por lo señalado por la médica, primero se produjo el deceso del hijo y luego el del padre, continuó la Fiscal.

”Las causas hasta mañana (por hoy) en que se hagan las autopsias, no las vamos a saber, pero en principio, los cuerpos no tienen signos de criminalidad”, concluyó la Dra. Palacios.

Policía científica trabajaba ayer a la tarde en calle General Paz al 500 para determinar las causales de este

trágico episodio ya que en primera instancia se verificó que hacía varios días que ambos estaban muertos.

Comparte esto: Facebook

X