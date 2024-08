El Dr. Oscar Varela junto a un equipo de investigadores lograron patentar nueva molécula contra el Parkinson

El médico campanense e investigador del CONICET Dr. Oscar Varela, junto a investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, y la colaboración de la empresa biotecnológica norteamericana Sky Bio LLC, diseñaron un nuevo compuesto que fue testeado con éxito en estudios preclínicos para combatir el Parkison. Se patentó en Estados Unidos y la Unión Europea.

El Dr. Varela -quien es hermano del ex Intendente de Campana Jorge Varela- integró el equipo de investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad de Buenos Aires, que desarrolló una nueva molécula que demostró, mediante ensayos preclínicos, una mejora de los síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson y una importante actividad neuroprotectora. La molécula fue patentada en los Estados Unidos y en la Unión Europea y el trabajo de investigación fue aceptado por una reconocida revista científica para su publicación. Se trata de Pegasus o DAD 9, que es la primera molécula capaz de abordar los dos principales problemas de la enfermedad de Parkinson: mejorar los síntomas y evitar la progresión de los daños neuronales. El compuesto es un candidato a fármaco que consiguió superar la etapa preclínica. El próximo paso es la inscripción del desarrollo en la Food and Drug Administration (FDA) para conseguir la autorización que permita iniciar las pruebas clínicas en humanos.

Tras el logro, Varela expresó su satisfacción por haber arribado a esta patente. “Es la culminación de un proyecto entre diferentes grupos científicos de Buenos Aires, Tucumán y EEUU con el apoyo financiero de Sky Bio en la figura de Claude Burgio”, señaló. “El desarrollo de esta molécula -que fue diseñada, sintetizada, caracterizada y evaluada en laboratorios nacionales- pone de manifiesto la capacidad que tenemos los argentinos y las argentinas de enfrentar un problema y poder llegar a una resolución satisfactoria”, reflexionó el investigador.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque el trastorno también puede causar rigidez o una disminución del movimiento.

En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que la afección evoluciona.

Equipo científico del Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono del CONICET. El médico campanense e investigador

del CONICET, Dr. Oscar Varela.

