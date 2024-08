Peñarol, Ferro, Regatas y Zárate Basket buscan asegurar su ingreso a la pos-temporada

Está concluyendo la fase regular de la Liga Nacional.

Entre ésta semana y la próxi ma se jugarán los partidos que restan para finalizar la primera etapa de la competencia.

Hay cuatro equipos que aún cuentan con chances de meterse en la pos-temporada (play offs de Reclasificación) y son Peñarol de Mar del Plata, Regatas Corrientes, Zárate Bas ket y Ferro Carril Oeste.

En algunos casos (Regatas y Ferro) dependen de sus propios resultados.

Diferente es el panorama de Zárate Basket y Peñarol que además de ganar los encuentros que aún deben jugar (Zárate Bas ket 2 partidos y Peñarol 1) nece sitan de otros resultados que le sean favorables para quedar en el grupo de los 12 que iran a la postemporada.

LO QUE NECESITA ZARATE BASKET

Al equipo que dirige Manuel Anglese le quedan dos encuentros por jugar (mañana de local en el DAM ante Comunicaciones de Mercedes y el lunes 20 de visitante con Ferro Carril Oeste) y además de ganar los dos partidos, necesitará que Peñarol pierda con Independiente de Oliva (jugarán el viernes de ésta semana).

LOS PARTIDOS QUE QUEDAN POR JUGAR

Estos son los encuentros que aún debe jugar cada uno de los equipos que buscan quedar en el grupo de 12.

Regatas Corrientes

vs San Lorenzo de Almagro (jugaban anoche, de local)

vs Obras Basket (domingo 19, de local).

Peñarol de M. del Plata

vs Independiente de Oliva (el viernes 17, de local).

Zárate Basket

vs Comunicaciones de Mer cedes (el jueves 16, local).

vs Ferro Carril Oeste (el lunes 20, de visitante)

Ferro Carril Oeste

vs Independiente de Oliva (hoy miércoles 15, de local)

vs Zárate Basket (el lunes 20, de local)

vs San Lorenzo de Almagro (el jueves 23, de local).

Manuel Anglese, entrenador de Zárate Basket. El equipo zarateño aún cuenta con chances de avanzar a la pos-temporada

