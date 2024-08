La conciliación vence en una semana y no hubo avances

A pesar de la intervención de la cartera de Trabajo, las empresas contratistas del proyecto nuclear Carem, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el sindicato de la construcción local no han llegado a un acuerdo y todo hace suponer que a raíz del conflicto laboral no encuentra una solución aparente.

Por lo tanto, el paro y la movilización de trabajadores será una constante a corto plazo. La raíz del conflicto son los despidos de 71 trabajadores que ya no regresaron a la construcción del reactor nuclear modular en el marco del proyecto Carem.

Y luego, otros 91 que quedaron cesantes en sus contratos pero que fueron reincorporados por dos meses. “Estos 91, será pan para hoy, hambre para mañana”, reclamaron desde el sindicato; exigiendo que la obra del Carem continúe ya está en 90% de avance.

El tema es que; “no hay plata”, como dijo el presidente Millei. Y el Estado nacional es quien está financiando el proyecto a través de la CNEA y hoy en día ya no busca continuarlo. Por lo menos, por este año. Y así se generaron despidos y cesantías.

Como respuesta, la Uocra seguirá movilizada y en estado de “asamblea permanente” ya que evalúan que el gobierno nacional tiene una decisión tomada respecto a la paralización de la obra nuclear del Carem, en Lima.

Si bien la intervención del ministerio de Trabajo bonaerense para “acercar las partes” y solucionar el conflicto fue rápida; la raíz del conflicto sigue sin resolverse y todo se encamina a nuevos paros del sector obrero que brinda servicios en el sector nuclear, la Uocra, Luz y Fuerza y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Todo se encamina a nuevos paros del sector obrero que brinda servicios en el sector nuclear, la Uocra, Luz y Fuerza y ATE.

Paro Docente

A principios de esta semana, los gremios docentes anunciaron que hoy jueves 23 de mayo realizarán un paro de 24 horas en todos los niveles del sistema educativo para reclamar por una recomposición salarial.

La medida de fuerza, que fue resuelta tanto por los 4 sindicatos nucleados a la CGT (UDA, AMET, CEA y SADOP) como por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), se producirá ante el estancamiento de las negociaciones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que el 6 de este mes prometió respuestas a los reclamos salariales, como el llamado a la paritaria nacional docente, y no volvió a llamar a los dirigentes del sector educativo.

El paro docente de este jueves se realiza ante la falta de respuestas a las demandas salariales, laborales y de financiamiento educativo. Puntualmente en protesta por el atraso salarial y la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector, que «está pisada desde el mes de diciembre de 2023 en $250.000».

Los representantes del gremio aún se encuentran a la espera de que las autoridades nacionales los convoquen a una reunión para negociar su salario. Un encuentro que hasta ahora no se llevó a cabo a pesar del compromiso asumido semanas atrás por la ministra Pettovello, quien aseguró que los iba a llamar en los próximos días.

Además, entre sus pedidos, los docentes también demandan financiamiento para las escuelas y las universidades públicas, envío de recursos para infraestructura escolar, envío de fondos para comedores escolares, financiamiento para Programas Educativos, urgente aumento de emergencia a los salarios de las docentes y los docentes jubilados, no al traspaso de las Cajas Provinciales a la Nación, no a la modificación de los Regímenes Jubilatorios Docentes Nacionales y Provinciales y cese de los despidos y reincorporación de todos los trabajadores despedidos en las áreas educativas de la Nación.

Comparte esto: Facebook

X